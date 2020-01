Adriano Celentano fa una sorpresa a Mara oggi a Domenica in (Anteprima Blogo)

Di Hit domenica 19 gennaio 2020

Partecipazione a sorpresa al programma di Mara Venier

AGGIORNAMENTO: La sorpresa di oggi a Domenica in, TvBlog è in grado di svelare che sarà un video realizzato e confezionato da Adriano Celentano per Mara Venier e Teo Teocoli.

Sorpresa oggi a Domenica in

Sarà una puntata speciale quella di domenica dello storico contenitore di Rai1 condotto e diretto da Mara Venier. Oltre agli ospiti già anticipati da questo sito, siamo in grado di dirvi che ci sarà una partecipazione davvero speciale nella puntata numero 19 della stagione 2019-2020 di Domenica in.

Si tratta di un personaggio notissimo che interverrà nel corso del programma e regalerà una sorpresa a Teo Teocoli. L'attore e comico pugliese sarà infatti fra gli ospiti, come già annunciato da queste colonne, del programma diretto e condotto da Mara Venier.

La sorpresa è stata praticamente esplicitata nel corso del programma radiofonico di Mara Venier Chiamate Mara 3131, quando ospite proprio Teocoli, gli è stato fatto capire che un suo grande amico gli farà una sorpresa nel corso della puntata di Domenica in di domani, attraverso un filmato audio visivo.

Forse molti di voi avranno capito di chi si tratta, ma una sorpresa deve essere una sorpresa, giusto? Per vedere questo filmato e ovviamente tutta la puntata di Domenica in non resta che attendere le ore 14 del 19 gennaio, in diretta su Rai1 con Mara Venier.