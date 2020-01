Il Signore degli Anelli, Amazon svela ufficialmente il cast principale

Di Riccardo Cristilli mercoledì 15 gennaio 2020

Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Charlie Vickers tra i nuovi nomi annunciati da Amazon nel cast de Il Signore degli Anelli

Dopo le indiscrezioni, i nomi non confermati, e gli addii svelati, ci pensa Amazon Studios all'incontro dedicato al TCA (Television Critics Association) winter press tour a svelare definitivamente i nomi che compongono il cast principale della serie de Il Signore degli Anelli.

Vengono confermati i nomi già svelati dalla stampa americana come Robert Aramayo che ha recentemente il posto di Will Poulter costretto a lasciare la serie tv a causa di una sovrapposizione con altri impegni sorta dopo la decisione di rinnovare la serie per una seconda stagione, cambiando i piani di produzione, con una pausa prevista dopo i primi due episodi girati per sistemare le idee e valutare il prodotto. Aramayo è un attore inglese visto in passato in Mindhunter e prossimamente in Behind Her Eyes di Netflix.

Confermati anche i nomi di Markella Kavenagh, reduce da Picnic at Hanging Rock e The Cry; Ema Horvath, attrice slovacco-americana e Joseph Mawle, famoso per il ruolo in Game of Thrones. A questi si aggiungono quelli di Owain Arthur (attore famoso più a teatro), Nazanin Boniadi (vista in Homeland e in How I Met Your Mother), Tom Budge (Judy & Punch, Gallipoli), Morfydd Clark (Dracula, His Dark Materials), Ismael Cruz Córdova (The Undoing, Ray Donovan), Tyroe Muhafidin (attore australiano), Sophia Nomvete (arriva dal teatro ha recitato nell'adattamento de Il Colore Viola), Megan Richards (Wanderlust), Dylan Smith (I Am The Night, Assassinio sull'Orient Express), Charlie Vickers (I Medici) e Daniel Weyman (Gentelman Jack, Dunkirk, Treadstone, A Very English Scandal).

Vernon Sanders, co-responsabile della TV di Amazon ha anche spiegato che ci sono ancora alcuni ruoli da riempire, ma "sono rimasti pochi". Le riprese inizieranno il prossimo mese ma le prime letture del copione con il cast sono già in corso ma per non svelare troppo sulla trama, non sono stati rivelati i ruoli che i diversi attori interpreteranno.

Sappiamo però, secondo quanto rivelato in precedenza, che la serie sarà ambientata nella Terra di Mezzo, prima degli eventi de La Compagnia dell'Anello di J.R.R. Tolkien. J.D. Payne e Patrick McKay saranno gli showrunner con J.A. Bayona alla regia dei primi due episodi. McKay e Payne hanno commentato il cast sottolineando come abbiano svolto una "lunga e intensa ricerca in tutto il mondo" prima di arrivare a questo elenco, che comporrà la nuova "famiglia che lavora senza sosta per portare la Terra di Mezzo a nuova vita e a un nuovo pubblico in tutto il mondo".

Non c'è ancora una data ufficiale ma la serie de Il Signore degli anelli (sempre che il titolo rimarrà questo) dovrebbe arrivare non prima del 2021.