Mauro Corona: "Ho rifiutato la proposta di Ballando con le stelle"

Di Massimo Falcioni mercoledì 15 gennaio 2020

Mauro Corona racconta a Cartabianca di aver rifiutato l'invito a partecipare a Ballando con le stelle: "Un uomo di una certa età deve stare attento a non diventare ridicolo"

Mauro Corona a Ballando con le stelle? La proposta è arrivata, ma il celebre scrittore ha risposto picche. A rivelare il retroscena è stato lo stesso alpinista durante il tradizionale intervento settimanale a Cartabianca.

“Un uomo di una certa età l’unica attenzione che deve avere è quella di non diventare ridicolo”, ha spiegato il diretto interessato alla Berlinguer.

Lo show del sabato sera di Raiuno ripartirà in primavera con la quindicesima edizione. Milly Carlucci ha più volte affermato di prediligere concorrenti che non abbiano preso parte ad altri reality e, in questo senso, il nome di Corona avrebbe rappresentato un assoluto asso nella manica.

La Berlinguer ha chiesto inoltre a Corona se parteciperebbe mai al Grande Fratello Vip. “Già è un’impresa stare qui con lei – ha scherzato lo scultore – ma mi ci vede lì? Non riesco a stare chiuso nemmeno in casa mia, potrei stare lì per tre mesi?”.