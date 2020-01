Sanremo 2020, Francesca Sofia Novello conduttrice con Amadeus

Di Fabio Morasca martedì 14 gennaio 2020

Francesca Sofia Novello sarà una delle co-conduttrici della 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Francesca Sofia Novello sarà una delle 11 co-conduttrici della 70esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse musicale che andrà in onda su Rai 1, dal 4 all'8 febbraio 2020, e che sarà condotta da Amadeus. La modella ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2020 che si è svolta oggi, martedì 14 gennaio, al Teatro del Casinò di Sanremo.

Francesca Sofia Novello, modella nata nel 1994 ad Arese, paese in provincia di Milano, è nota soprattutto per essere la fidanzata di Valentino Rossi, il centauro 9 volte campione del mondo, tuttora in attività con la sua Yamaha nel campionato mondiale della MotoGP.

La Novello è una modella, specializzata soprattutto nell'ambito della lingerie, molto richiesta, in Italia ma anche a livello internazionale. La sua carriera è iniziata all'età di 16 anni quando ha cominciato a posare per book fotografici e shooting.

La sua prima apparizione televisiva risale al 2014 nel programma di Italia 1, condotto da Piero Chiambretti, intitolato Chiambretti Supermarket.

Nel 2016, Francesca Sofia Novello ha conosciuto Valentino Rossi a Monza, durante l'edizione di quell'anno del Gran Premio d'Italia. La modella, in quell'occasione, era una delle cosiddette "ragazze ombrelline". La loro relazione, quindi, va avanti da quasi 4 anni.

Francesca Sofia Novello è anche un'influencer, potendo contare su un profilo Instagram seguito da oltre 270mila persone.

Durante la conferenza, Amadeus ha definito la sua partecipazione al Festival come "una scommessa": "Francesca Sofia Novello è una scommessa personale. Apprezzo la capacità di stare accanto a un grande uomo ma sempre un passo indietro... Poi è simpaticissima ed è una modella apprezzata".

Francesca Sofia ha dichiarato di aver ricevuto la proposta direttamente da Amadeus, tramite una telefonata. La modella ha dichiarato di avvertire un po' di "ansia da prestazione" ma ha aggiunto di avere voglia di farsi conoscere dal pubblico.