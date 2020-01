Meghan Markle al Festival di Sanremo 2020?

Di Mr. Odo sabato 11 gennaio 2020

Al Festival di Sanremo potrebbe arrivare la Duchessa del Sussex, non è chiaro se con il consorte o da sola.

Meghan Markle a Sanremo: sogno o realtà? Stando a quanto riportato da Trashitaliano la Duchessa del Sussex potrebbe calcare il palco dell'Ariston durante una delle serate della settantesima edizione del Festival. Sul sito si legge l'ermetica frase, con tutti i condizionali d'obbligo del caso:



Potrebbero esserci in corso delle trattative per portare Meghan Markle al Festival di Sanremo 2020.

Cosa ci sia di vero ce lo dirà il direttore artistico e conduttore del Festival Amadeus, forse già martedì 14 gennaio durante la prima conferenza stampa ufficiale dell'edizione numero settanta dell'evento nazional popolare per eccellenza.

Certo è che, ciò che prima era da considerare impensabile, due membri senior della Famiglia Reale d'Inghilterra ospiti di una trasmissione televisiva italiana (senza nulla togliere al Festival che in passato ha già aperto le porte ad altre teste coronate, come Rania di Giordania nel 2010), ora è diventato più che possibile dato che il Principe Harry e Meghan Markle hanno deciso di tagliare i ponti con sua Maestà, la Regina Elisabetta II, e con il regno, per trasferirsi in Canada ed iniziare ad avere una propria indipendenza finanziaria.

Intanto, secondo il tabloid inglese The Sun la coppia sarebbe già attesa dalla CBS per un'intervista con la giornalista Gayle King. Insomma: Meghan e Harry sono sul mercato.

Meghan Markle sarà la superospite del Festival di Sanremo 2020? E se così fosse: sarà accompagnata da suo marito o si presenterà da sola? E soprattutto: il cachet richiesto dall'ex attrice di Suits sarà alla portata delle casse degli organizzatori o, nonostante la fattibilità dell'operazione, la RAI sarà costretta a rinunciare come già successo per altre star internazionali?