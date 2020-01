Grey's anatomy, l'ultima puntata di Karev è già andata in onda?

Di Paolo Sutera sabato 11 gennaio 2020

Secondo TvLine l'ultima puntata d Grey's anatomy con il personaggio di Karev, il cui interprete Justin Chamber ha annunciato di aver lasciato la serie tv, sarebbe già andata in onda

Alla notizia shock giunta ieri che Justin Chambers ha lasciato Grey's anatomy dopo 15 anni e 16 stagioni, se ne aggiunge un'altra, in realtà più avvolta nel mistero e che, se confermata, segnerebbe un epilogo alquanto deludente per uno dei personaggi del cast fisso del medical drama della Abc.

Secondo TvLine, infatti, l'uscita di scena di Alex Karev sarebbe già andata in onda: sarebbe accaduto nell'episodio andato in onda il 14 novembre scorso (in Italia il 16 dicembre su Fox Life), senza che si facesse minimamente cenno alla possibilità che quella sarebbe stata l'ultima occasione di vedere il personaggio. La Abc, però, non ha confermato la notizia.

-Attenzione: spoiler- L'episodio in questione, il 350esimo della serie, vedeva tutti i medici del Grey Sloan riunirsi in una hall di un albergo per testimoniare a favore di Meredith (Ellen Pompeo) e garantirle così la licenza medica per poter tornare a lavorare.

Nell'episodio della settimana successiva (anch'esso già andato in onda in Italia, il 23 dicembre), apprendiamo semplicemente che Karev non è presente perché andato a dare una mano alla madre malata. Non è ancora chiaro, però, se la notizia fosse confermata, come sarà spiegata l'assenza permanente del medico a cui, nella sedicesima stagione, era stata riservata una storyline nuova e che apriva una nuova location per alcuni dei personaggi dello show. La sua assenza, questo è certo, influenzerà inevitabilmente la storyline di Jo (Camilla Luddington), che però già da tempo ha peso un'indipendenza che le permetterà di sviluppasi senza scossoni.

Restano da chiarire i motivi per cui Chambers avrebbe deciso di andarsene in maniera così improvvisa: se in passato la notizia dell'addio di Patrick Dempsey era stata anticipata da alcune voci che raccontavano di screzi sul set e la decisione di andarsene di Sandra Oh ha richiesto un anno prima che fosse visibile sul piccolo schermo, per Chambers -la cui fedeltà verso Grey's anatomy è sempre stata indubbia- ci si sarebbe dovuto aspettare qualcosa di simile. Invece, a quanto pare, non sarà così.

Si spiega più facilmente, in questo senso, l'ingresso nell'ultima puntata andata in onda del nuovo personaggio del Dr. Cormac Hayes (Richard Flood), nuovo Primario di Pediatria, posto che fu proprio di Karev.