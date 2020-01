Grey's Anatomy, Justin Chambers (Karev) lascia la serie dopo 15 anni e 16 stagioni

Di Riccardo Cristilli venerdì 10 gennaio 2020

Sono rimasti solo due attori, oltre la protagonista Ellen Pompeo, del cast originale della serie tv ABC

"Non c'è mai un buon momento per dire addio a uno show e a un personaggio che ha fatto parte della mia vita per 15 anni." Inizia così il comunicato che Justin Chambers ha mandato in queste ore al sito americano deadline. Grey's Anatomy si appresta così a perdere un altro volto storico dello show.

Il dottor Alex Karev che in 15 anni e 16 stagioni abbiamo visto passare da tirocinante a capo di chirurgia, lascerà la serie dopo 15 stagioni. Adesso la palla è nelle mani di Krista Vernoff showrunner della serie che sicuramente dovrà studiare un addio degno di un personaggio storico della serie.

Con l'addio di Chambers gli unici attori presenti fin dal primo episodio della storica serie tv di ABC in onda in Italia su Fox Life (la quindicesima stagione ripartirà il 23 gennaio su ABC e il 24 febbraio in Italia), sono Ellen Pompeo, Chanda Wilson e James Pickens.

"Da ormai un po' di tempo speravo di cambiare il corso della mia carriera, cambiare il mio percorso d'attore. E adesso che ho passato i 50 anni e sono benedetto dall'avere vicino a me una moglie che mi supporta e 5 figli meravigliosi, adesso è il momento giusto", ha spiegato Chambers nel comunicato.

"Lasciando il mondo di Grey's Anatomy, voglio ringraziare la famiglia ABC, Shonda Rhimes, i membri originali del cast Ellen Pompeo, Chandra Wilson e James Pickesn e tutto il cast e lo staff di oggi come di ieri e naturalmente tutti i fan che mi sono stati accanto in tutti questi anni", ha concluso l'attore.

Attenzione Spoiler - Il dottor Alex Karev era stato licenziato dalla dottoressa Miranda Bailey e dai vertici del Seattle Grey - Sloan nel finale della scorsa stagione per aver coperto la decisione di Meredith Grey di operare una bambina fingendo che fosse la figlia per frodare l'assicurazione. Nei primi episodi di questa stagione Karev si era trasferito in un altro ospedale, uno scenario inserito da Vernoff per far mantenere al lavoro i personaggi licenziati. - Fine Spoiler

Ad oggi non è chiaro in quanti episodi sarà presente dell'attuale sedicesima stagione nè quando ci sarà il suo definitivo addio alla serie, o come questo influenzerà la presenza di Jo nei prossimi episodi di Grey's Anatomy, considerando che è la moglie del dottor Karev.

Sicuramente questo non condizionerà il futuro di Grey's Anatomy già rinnovato per la prossima stagione e che la presidente di ABC Karey Burke vorrebbe in onda finchè vorrà proseguire la protagonista Ellen Pompeo. L'assenza di un volto storico come Karev, però, si farà sentire, ma in fondo la serie ha già perso due figure chiave come Derek e Christina, riuscirà ad assorbire anche questo colpo.