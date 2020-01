Guillermo Mariotto a Blogo: "Il cantante mascherato mi stuzzica. Bianca Guaccero? Nessun problema con lei a Detto Fatto" (VIDEO)

Di Massimo Galanto venerdì 10 gennaio 2020

Guarda la video intervista di Blogo allo stilista giudice di Il cantante mascherato e componente del cast di Detto Fatto

"La maschera ti sposta il cervello in un altro settore, quello della incertezza e della perversione. Immaginare, immaginare, immaginare perché non hai certezze. Non puoi giudicare, niente è scontato. E in un mondo scontato come questo, bisogna esercitarsi a farlo. Questo è intrattenimento sano, godurioso, e poi si fa di sera...". Guillermo Mariotto parla così, ai microfoni di Blogo, di Il cantante mascherato, il nuovo show di Rai1 con Milly Carlucci (al via stasera - LIVE SU BLOGO) nel quale vestirà i panni (o la maschera) del giudice, come già fa, con successo, a Ballando con le stelle.

Io giudice cattivo? Qui non devo esserlo. Cinico sì, sempre, mi viene naturalmente. Come sarò non lo so. Mi stuzzica, la maschera mi ipnotizza, il gioco è con la maschera addosso.

A proposito delle voci di dissidi con Bianca Guaccero a Detto Fatto e del suo ridimensionamento nel factual show pomeridiano di Rai2, Mariotto ha chiarito ai nostri microfoni:

Non sono sparito da Detto Fatto, faccio 'Le donne di Mariotto'. Problemi di convivenza con Bianca Guaccero? Alla fine non sono riuscito a far succede nulla. In realtà... boh. Io il nuovo Giovanni Ciacci? No, per quello avevano chiamato Carla Gozzi, per fare i travestimenti, quelle robe lì... Io dovevo essere super partes e continuo a esserlo, con la mia presenza quotidiana nel programma. Siamo molto soddisfatti, gli ascolti in quel punto sono buoni.

In apertura di post il video integrale dell'intervista.