Il Cantante Mascherato, la prima puntata in diretta dalle ore 21:25

Di Fabio Morasca venerdì 10 gennaio 2020

La prima puntata de Il Cantante Mascherato, in onda su Rai 1, in diretta.

Il Cantante Mascherato è un talent game show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, in onda ogni venerdì sera, a partire dalle ore 21:25.

Il Cantante Mascherato: le anticipazioni della prima puntata

Questa sera, avrà inizio la prima edizione de Il Cantante Mascherato, il nuovo show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, che andrà in onda per un totale di 4 puntate.

In questo nuovo talent game show, 8 personaggi molto famosi si esibiranno, nascondendosi dietro altrettante maschere. Le maschere sono le seguenti: il Mastino, il Leone, il Coniglio, il Mostro, l’Angelo, l’Unicorno, il Barboncino e il Pavone.

Al fianco di Milly Carlucci ci saranno 5 giurati d’eccezione: Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti. I giurati, insieme al pubblico a casa che si esprimerà tramite il televoto e tramite il voto sui social, giudicheranno le esibizioni dei concorrenti in gara e avranno il compito di capire, per primi, chi si nasconde dietro le maschere in gara, provando a riconoscere la voce del personaggio famoso.

Al termine di ogni puntata, chi otterrà il punteggio più basso verrà eliminato dalla gara e dovrà togliere la maschera, rivelando a tutti la propria identità.

Il Cantante Mascherato, realizzato da Rai 1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, è un programma di Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis e di Luca Alcini, Maddalena De Panfilis, Giovanni Giuliani, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini e Simone Troschel, con la collaborazione di Paola Di Pietro. La regia è a cura di Luca Alcini.

Il programma è basato sul format originale sudcoreano The King of Mask Singer.

