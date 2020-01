Sanremo 2020, il Festival si aprirà con un galà al Casinò di Sanremo: passerella di vip in diretta tv con Pippo Baudo, Belen Rodriguez e Diletta Leotta

Di Fabio Morasca venerdì 10 gennaio 2020

La 70esima edizione di Sanremo si aprirà con un galà che si terrà al Casinò di Sanremo.

La settantesima edizione del Festival di Sanremo si aprirà con un prestigioso galà che si terrà al Casinò di Sanremo, per il quale verrà ritagliato anche uno spazio televisivo, su Rai 1, durante l'access-prime time, tra le ore 20:40 e le ore 21:15, il giorno prima dell'inizio della kermesse sanremese, lunedì 3 febbraio 2020. La notizia è stata pubblicata da La Stampa.

Durante la vigilia del Festival di Sanremo 2020, quindi, ci sarà una passerella di vip, dopo la quale ci sarà uno show al Roof Garden che vedrà un trio d'eccezione, Pippo Baudo, Belen Rodriguez e Diletta Leotta (sulla home page di oggi di TvBlog trovate una nostra anteprima riguardante la conduttrice di DAZN) nel ruolo di presentatori. Saranno presenti anche tanti artisti, vincitori e partecipanti delle edizioni passate del Festival di Sanremo, e non è esclusa anche la partecipazione di altri nomi noti sempre legati al Festival.

Sempre stando a La Stampa, gli artisti si esibiranno al Casinò di Sanremo con i brani che presentarono al Festival, nelle edizioni alle quali parteciparono, indossando nuovamente anche gli stessi outfit di allora.

La passerella sul red carpet, come già anticipato, sarà seguita in diretta televisiva nella fascia tra l'edizione serale del Tg1 e il programma di prima serata di Rai 1.

L'evento, frutto di un accordo tra la Rai e il Comune di Sanremo, vedrebbe Rai Pubblicità come protagonista.

Oltre che con questo evento a sorpresa, il Casinò di Sanremo sarà ulteriormente presente al Festival poiché il Teatro dell'Opera verrà trasformato in uno studio di registrazione a disposizione delle radio per le interviste di rito agli artisti in gara. Ci saranno anche le dirette in collegamento con i contenitori Rai La vita in diretta e UnoMattina.

Ricordiamo che il Casinò di Sanremo ospitò la primissima edizione del Festival nel 1951 e fu sede del Festival fino al 1976; l'anno dopo, il Festival si spostò al Teatro Ariston.