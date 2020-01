Sanremo 2020, Diletta Leotta raddoppia (Anteprima Blogo)

Di Massimo Falcioni venerdì 10 gennaio 2020

Diletta Leotta sarà quasi certamente a Sanremo, ma la sua partecipazione potrebbe addirittura raddoppiare con ospitate in apertura e chiusura di Festival

Il matrimonio tra Diletta Leotta e Sanremo può ormai considerarsi fatto, ma la conduttrice di Dazn potrebbe addirittura raddoppiare.

La ventottenne catanese infatti, dovrebbe approdare al Festival per ben due serate, per la precisione il martedì e il sabato. La Leotta quindi aprirebbe e chiuderebbe il Festival, dove era già stata ospite per pochi minuti nel 2017, al fianco di Carlo Conti.

L’uso del condizionale in questi casi è d’obbligo, con le comunicazioni ufficiali in merito alla kermesse in programma dal 4 all'8 febbraio che arriveranno nei prossimi giorni.

La Leotta esordì a Sky Meteo24 per poi passare a Sky Sport alla conduzione degli speciali sulla Serie B. Nel 2018 è stata scelta come nuovo volto de Il contadino cerca moglie su Fox e, contestualmente, ha affiancato Francesco Facchinetti su La7 nella 79esima edizione di Miss Italia. A Dazn da due stagioni, oltre ai collegamenti dai campi di Serie A, cura gli speciali di Linea Diletta.