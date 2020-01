Domenica in e gli ospiti della diciottesima puntata (Anteprima Blogo)

Di Hit giovedì 9 gennaio 2020

Anticipazioni sulla prossima puntata del contenitore della domenica della Rete 1

Puntuale come un orologio svizzero torna domenica 12 gennaio 2020 l'appuntamento con Mara Venier e con Domenica in per la puntata numero 18 di questa sua fortunata serie. Ancora tanti gli ospiti e gli argomenti che si avvicenderanno presso gli studi Frizzi della Rai condotti da Mara Venier e preparati dal suo staff di autori.

Come consuetudine di TvBlog vediamo insieme gli ingredienti del prossimo pomeriggio festivo di Rai1 e gli ospiti che faranno parte del menu che Mara presenterà al suo affezionato pubblico. Partiamo da una vecchia gloria dello spettacolo italiano ovvero l'attrice Isa Barzizza, inoltre per una bella e sincera intervista one-to-one in studio con Mara Stefania Craxi, figlia dello scomparso leader politico Bettino Craxi e che presenterà un suo libro.

Proprio in questi giorni è uscito nelle sale il film dedicato all'ex segretario del PSI ed ex Presidente del consiglio italiano interpretato da uno stupefacente Pierfrancesco Favino. Ci sarà poi un talk per parlare del cast del prossimo Festival di Sanremo con Roberto D’Agostino, Marco Molendini, Dario Salvatori, Marino Bartoletti, Roby Facchinetti, Mietta e Rosita Celentano.

In studio poi la conduttrice di Storie italiane Eleonora Daniele che ha da poco annunciato di aspettare una bambina.

Appuntamento dunque per tutto questo a domenica 12 gennaio 2020 per una nuova puntata di Domenica in diretta e condotta come sempre da Mara Venier.