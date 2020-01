Striscia La Notizia, Ficarra e Picone "contro" il Grande Fratello VIP

Di Claudia Cabrini mercoledì 8 gennaio 2020

Una frecciatina non da poco quella lanciata da Ficarra contro il Grande Fratello VIP: "Noi dobbiamo stare qui per contratto, voi se potete organizzatevi e trovatevi qualcos'altro da fare"

Puntata di debutto quella che, ieri sera, ha dato ufficialmente inizio anche per il 2020 alla nuova stagione di Striscia La Notizia, con l'ingresso in studio - trionfale, sulle note di We Are The Champions dei Queen - di una tra le più apprezzate e storiche coppie di conduttori del programma, Ficarra e Picone.

Ed è proprio nel corso della striscia di anteprima, Striscia Tra Poco, durante la quale i conduttori sono soliti anticipare qualcosa dei servizi che andranno in onda di lì a breve, che non sono mancate le frecciatine nei confronti di un programma della stessa rete che partirà proprio questa sera in prima tv: il Grande Fratello VIP.

Dopo una comica presentazione della nuova acconciatura di Ficarra, che ha detto addio ai suoi ricci presentandosi in studio con un taglio più corto e ordinato, e a seguito di un richiamo ad un servizio su alcuni 'furbetti', è arrivata la stoccata:

"Signori, abbiamo giocato, abbiamo scherzato" incalza Picone, mentre con un "Questa è una grande serata per la televisione italiana" lo rimbecca Ficarra, "Ma purtroppo già da domani sera cambierà la storia della Televisione Italiana: ricomincia il Grande Fratello VIP" conclude Picone, scherzando ma non troppo.

"Ma come, prima arrivano Ficarra e Picone e poi gli danno [ai telespettatori, ndr] la mazzata del Grande Fratello VIP? Signori, che vi dobbiamo dire... Noi purtroppo dobbiamo stare qua per contratto. Voi che potete organizzatevi e trovatevi un'altra cosa da fare" conclude Ficarra prima di lanciare la pubblicità.