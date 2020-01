La guerra è finita, serie Rai1: conferenza stampa

Di Massimo Galanto martedì 7 gennaio 2020

La presentazione della serie tv di Rai1 con Michele Riondino, Isabella Ragonese e Valerio Binasco

Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa di presentazione di La guerra è finita, la serie tv in quattro serate con Michele Riondino, Isabella Ragonese e Valerio Binasco e diretta da Michele Soavi. Si tratta di una produzione Palomar, in collaborazione con Rai fiction. Messa in onda prevista su Rai1 da lunedì 13 gennaio ore 21.25.



La guerra è finita inizia poco dopo la Liberazione, nei mesi in cui - dopo la tragedia dei campi di sterminio - i sopravvissuti tornano a casa. Tra questi, anche bambini e adolescenti che hanno visto e vissuto l'orrore. Questa storia parla di loro e di adulti coraggiosi che aiutano questi ragazzi a tornare alla vita. In un’Italia provata, miserabile, ridotta in macerie, i ragazzi scoprono il rispetto reciproco, la solidarietà, la voglia di giocare, studiare, lavorare, amare e raccontare la loro perduta umanità.