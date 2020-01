Grande Fratello Vip 4, la conferenza stampa in diretta dalle ore 12

Di Fabio Morasca martedì 7 gennaio 2020

La conferenza stampa di presentazione del GF Vip 4 in diretta.

Oggi, martedì 7 gennaio 2020, a partire dalle ore 12, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show in onda su Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Pupo e di Wanda Nara nel ruolo di opinionisti.

Grande Fratello Vip 4: il programma

A partire da mercoledì 8 gennaio 2020, avrà inizio la quarta edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda in prima serata su Canale 5.

Dopo tre edizioni consecutive condotte da Ilary Blasi, Alfonso Signorini, già opinionista delle prime tre edizioni, sarà alla conduzione di questo quarto GF Vip e debutterà come conduttore di un reality show. Insieme a lui, nel ruolo di opinionisti, ci saranno Pupo e Wanda Nara, la procuratrice sportiva, ex showgirl e modella, moglie di Mauro Icardi, già opinionista a Tiki Taka.

Per quanto riguarda i concorrenti di questo GF Vip 4, i vip confermati sono i seguenti: per quanto riguarda gli uomini, Andrea Denver, Andrea Montovoli, Antonio Zequila, Aristide Malnati, Fabio Testi, Ivan Gonzalez, Michele Cucuzza, Pago e Paolo Ciavarro, per quanto riguarda le donne, Adriana Volpe, Antonella Elia, Barbara Alberti, Carlotta Maggiorana, Clizia Incorvaia, Fernanda Lessa, Licia Nunez, Paola Di Benedetto e Rita Rusic, e per quanto riguarda i concorrenti storici delle prime edizioni del GF, Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese.

Le prime due puntate della quarta edizione del Grande Fratello Vip andranno in onda questa settimana: mercoledì 8 gennaio e venerdì 10 gennaio 2020.

Grande Fratello Vip 4: la conferenza stampa

TvBlog, magazine di Blogo, seguirà in tempo reale la conferenza stampa di presentazione del Grande Fratello Vip 4, a partire dalle ore 12.

Durante la conferenza stampa, interverranno, tra gli altri, il conduttore Alfonso Signorini, il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri e gli opinionisti Pupo e Wanda Nara.