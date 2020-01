Giornalista interrompe e abbandona il collegamento durante Studio Aperto (VIDEO)

Di Marco Salaris lunedì 6 gennaio 2020

Accade durante l'edizione diurna del 6 gennaio 2020, nessuna spiegazione da studio.

Nell'edizione delle 12:25 di Studio Aperto di oggi 6 gennaio 2020 accade uno strano episodio durante un collegamento in diretta da Palermo con Fabio Nuccio. Il giornalista parla dall'assemblea regionale siciliana dove si era appena conclusa la cerimonia solenne in ricordo di Piersanti Mattarella a 40 anni dalla sua morte.

Nuccio racconta la cronaca della mattinata, scorrono le immagini ma il collegamento si interrompe dopo 50 secondi contati: "Piersanti Mattarella, un uomo che ebbe...che volle legalità e giustizia alla regione" il giornalista si schiarisce la voce, strizza gli occhi quasi come se stesse per svenire. Nonostante ciò cerca di continuare la frase "che volle legalità e gius..." qui si interrompe, guarda la telecamera per un istante ma ad un certo punto improvvisamente abbandona il posto lasciando spaesando persino Roberta Floris (in conduzione da studio) che riprende la linea senza scusarsi o spiegare l'accaduto.

Qual è stata la motivazione dell'interruzione a sorpresa al momento non è dato sapere.