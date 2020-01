Golden Globes 2020, i vincitori: il trionfo di Succession, Fleabag e Chernobyl

Di Paolo Sutera lunedì 6 gennaio 2020

L'elenco delle serie tv vincitrici dei Golden Globes 2020, che hanno premiato serie tv di nicchia ma già note al pubblico, come Succession e confermato l'affetto per Fleabag ed il lavoro svolto da Chernobyl

La notte di Succession, Chernobyl e Fleabag: i Golden Globe 2020 hanno deciso di premiare show già affermatisi in altre occasioni ma anche chi, nonostante il buon successo di critica, ancora era rimasto senza o con pochi premi. E' il caso di Succession, la serie tv della Hbo che riceve ben due premi, tra cui quello più importante come Miglior Drama, battendo tutte le altre serie più blasonate e quotate alla vittoria, tra cui The Morning Show, uno dei più papabili alla vigilia.

Più prevedibile, invece, la scelta di Fleabag come Miglior Comedy (riconoscimento già ricevuto agli ultimi Emmy Award) e di Phoebe Waller-Bridge come Miglior Attrice, così come i due riconoscimenti andati a Chernobyl, targato sempre Hbo, nelle categorie dedicate alle Miniserie e Film-tv.

L'Hollywood Foreign Press Association ha così deciso di premiare serie tv ben note al pubblico ma comunque di nicchia rispetto agli altri show candidati: restano così a secco, ad esempio, serie come Big Little Lies, The Marvelous Mrs. Maisel e Game of Thrones.

Da segnalare, infine, i meritati riconoscimenti a Michelle Williams, Miglior Attrice di una Miniserie o Film-tv con Fosse/Verdon, ad Olivia Colman per The Crown (unica serie di Netflix a ricevere un premio) ed a Russell Crowe, per il lavoro fatto in The Loudest Voice. A seguire l'elenco completo dei vincitori nelle categorie televisive.

MIGLIOR DRAMA

Succession (Hbo)

Big Little Lies (Hbo)

The Crown (Netflix)

Killing Eve (Bbc America)

The Morning Show (Apple Tv)

MIGLIOR MUSICAL O COMEDY

Fleabag (Bbc Three)

Barry (Hbo)

The Kominsky Method (Netflix)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video)

The Politician (Netflix)

MIGLIOR MINISERIE O FILM-TV

Chernobyl (Sky Atlantic/Hbo)

Catch-22 (Hulu)

Fosse/Verdon (Fx)

The Loudest Voice (Showtime)

Unbelievable (Netflix)

MIGLIOR ATTORE DI UNA SERIE DRAMA

Brian Cox, per il ruolo di Logan Roy in Succession (Hbo)

Kit Harington, per il ruolo di Jon Snow in Game of Thrones (Hbo)

Rami Malek, per il ruolo di Elliot Alderson in Mr. Robot (Usa Network)

Tobias Mendez, per il ruolo del Principe Filippo in The Crown (Netflix)

Billy Porter, per il ruolo di Pray Tell in Pose (Fx)

MIGLIOR ATTRICE DI UNA SERIE DRAMA

Olivia Colman, per il ruolo della Regina Elisabetta II in The Crown (Netflix)

Jennifer Aniston, per il ruolo di Alex Levy in The Morning Show (Apple Tv)

Jodie Comer, per il ruolo di Villanelle/Oksana Astankova in Killing Eve (Bbc America)

Nicole Kidman, per il ruolo di Celeste Wright in Big Little Lies (Hbo)

Reese Witherspoon, per il ruolo di Bradley Jackson in The Morning Show (Apple Tv)

MIGLIOR ATTORE DI UNA SERIE MUSICAL O COMEDY

Ramy Youssef, per il ruolo di Ramy Hassan in Ramy (Hulu)

Michael Douglas, per il ruolo di Sandy Kominsky in The Kominsky Method (Netflix)

Bill Hader, per il ruolo di Barry Berkman/Block in Barry (Hbo)

Ben Platt, per il ruolo di Payton Hobart in The Politican (Netflix)

Paul Rudd, per il ruolo di Miles Elliot e dei suoi cloni in Living With Yourself (Netflix)

MIGLIOR ATTRICE DI UNA SERIE MUSICAL O COMEDY

Phoebe Waller-Bridge, per il ruolo di Fleabag in Fleabag (Bbc Three)

Christina Applegate, per il ruolo di Jen Harding in Dead to me (Netflix)

Natasha Lyonne, per il ruolo di Nadia Vulvokov in Russian Doll (Netflix)

Kirsten Dunst, per il ruolo di Krystal Stubbs in On becoming a God in Central Florida (Showtime)

Rachel Brosnahan, per il ruolo di Miriam Maisel in The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video)

MIGLIOR ATTORE DI UN FILM-TV O MINISERIE

Russell Crowe, per il ruolo di Roger Ailes in The Loudest Voice (Showtime)

Chris Abbott, per il ruolo di John Yossarian in Catch-22 (Hulu)

Sacha Baron Cohen, per il ruolo di Eli Cohen/Kamel Amin Thaabet in The Spy (Ocs)

Jared Harris, per il ruolo di Valery Legasov in Chernobyl (Sky Atlantic/Hbo)

Sam Rockwell, per il ruolo di Bob Fosse in Fosse/Verdon (Fx)

MIGLIOR ATTRICE DI UN FILM-TV O MINISERIE

Michelle Williams, per il ruolo di Gwen Verdon in Fosse/Verdon (Fx)

Kaitlyn Dever, per il ruolo di Marie Adler in Unbelievable (Netflix)

Joey King, per il ruolo di Gypsy Blanchard in The Act (Hulu)

Helen Mirren, per il ruolo di Caterina in Catherine the Great (Sky Atlantic/Hbo)

Merrit Wever, per il ruolo di Karen Duvall in Unbelievable (Netflix)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA DI UNA SERIE, DI UN FILM-TV O MINISERIE

Stellan Skarsgård, per il ruolo di Boris Shcherbina in Chernobyl (Sky Atlantic/Hbo)

Alan Arkin, per il ruolo di Norman Newlander in The Kominsky Method (Netflix)

Kieran Culkin, per il ruolo di Roman Roy in Succession (Hbo)

Andrew Scott, per il ruolo del prete in Fleabag (Bbc Three)

Henry Winkler, per il ruolo di Gene Cousineau in Barry (Hbo)

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA DI UNA SERIE, DI UN FILM-TV O MINISERIE

Patricia Arquette, per il ruolo di Dee Dee Blanchard in The Act (Hulu)

Meryl Streep, per il ruolo di Mary Louise Wright in Big Little Lies (Hbo)

Helena Bonham Carter, per il ruolo della Principessa Margherita in The Crown (Netflix)

Emily Watson, per il ruolo di Ulana Khomyuk in Chernobyl (Sky Atlantic/Hbo)

Toni Colette, per il ruolo di Grace Rasmussen in Unbelievable (Netflix)