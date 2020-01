Don Matteo 12, Maria Chiara Giannetta a Blogo: "Capitano Olivieri in crisi col pm Nardi" (VIDEO)

Di Massimo Galanto martedì 7 gennaio 2020

"Alla capitana succedono un sacco di cose, come al solito. Anche solo con il primo episodio si potrebbe scrivere un libro. Lei e il pm Marco Nardi vivono un momento di crisi, che poi si evolverà in tantissime novità". Maria Chiara Giannetta ai microfoni di Blogo non si sbilancia su quanto accadrà ad Anna Olivieri, il capitano che interpreta anche nella 12esima stagione di Don Matteo, al via su Rai1 giovedì prossimo.

L'attrice si limita ad anticipare che il rapporto con il personaggio interpretato da Maurizio Lastrico sarà caratterizzato da momenti complicati, ma fa intendere che gli sviluppi dovrebbero essere felici. Ancora più diplomatica la risposta alla domanda sulla possibilità che la dodicesima sia l'ultima stagione della fortunata serie di Rai1:

Giuro che noi attori non lo sappiamo. La tredicesima stagione? Io, se la girano e se mi vogliono, la farei, certo.

La Giannetta si è detta convinta che alla base del successo di Don Matteo, fiction iniziata ormai 20 anni fa, ci sia "la combinazione tra giallo, romance e commedia e il modo semplice e diretto con cui parlano le persone è quello che arriva al pubblico. Lo accompagna con serenità. Tutto quello che è raccontato, funziona".

A proposito del punto di forza di Don Matteo per il pubblico più giovane, per l'attrice va sottolineato il "refresh giovanile, un tipo di recitazione e comunicazione diverso, più diretto, più naturale, nel quale i ragazzi si possono identificare".

In apertura di post il video integrale dell'intervista.