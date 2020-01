Grande Fratello Vip 4, annunciati i 4 ex GF: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese

Di Fabio Morasca venerdì 3 gennaio 2020

Annunciati ufficialmente i 4 concorrenti provenienti dalle edizioni storiche del GF.

Come anticipato da noi di TvBlog, nella quarta edizione del Grande Fratello Vip, ci saranno quattro ex concorrenti provenienti dalle prime storiche edizioni del Grande Fratello "normale" che, ormai, viste le ultime due edizioni andate in onda nel 2018 e nel 2019, è solo un lontano ricordo.

I nomi sono gli stessi che abbiamo anticipato noi: Salvo Veneziano e Sergio Volpini, concorrenti della prima edizione del Grande Fratello andata in onda vent'anni fa, Pasquale Laricchia, concorrente della terza edizione del GF, e Patrick Ray Pugliese, concorrente che ha varcato la porta rossa del GF durante la quarta edizione ma anche durante la dodicesima edizione.

Patrick Ray Pugliese, quindi, segnerà un piccolo record nella storia del reality show di Canale 5, diventando l'unico concorrente a partecipare a ben tre edizioni del Grande Fratello. Diciamo che, nulla di personale nei riguardi di Pugliese, in questo caso, si poteva anche provare a convincere un altro ex concorrente, magari uno di quelli assenti da tanti anni dal piccolo schermo.

Salvo Veneziano, diventato, nel corso degli anni, un imprenditore di successo nel campo della ristorazione, oltre ad essere stato spesso ospitato nei talk show condotti da Barbara D'Urso, ha preso parte, sempre in qualità di ospite, anche nel programma di approfondimento politico di Paolo Del Debbio, in onda su Rete 4, Dritto e Rovescio.

Sergio Volpini, invece, recentemente intervenuto all'Università Cattolica durante il workshop Big Brother - Vent'anni dopo, ha dichiarato che il personaggio di Ottusangolo, che la Gialappa's Band costruì attorno a lui nella prima edizione di Mai dire Grande Fratello, ridimensionò le proprie ambizioni di attore, facendogli perdere, all'ultimo, un provino andato bene, lo costrinse ad andare a vivere all'estero e gli causò addirittura un tipo di fobia sociale, la gelotofobia, la paura di essere derisi. Il GF Vip 4 sarà per lui, quindi, una sorta di rivincita personale.

Pasquale Laricchia, dopo il GF3, partecipò come concorrente anche a La Talpa 3 e, a ritmi alterni, è sempre stato presente, in questi anni, sul piccolo schermo soprattutto come ospite dei programmi della D'Urso.

Il GF Vip 4, quindi, racchiuderà in sé una piccola edizione All Stars che è sempre stata nei desideri degli appassionati del reality show. Anche se, occorre dirlo, le "seconde volte" dei concorrenti storici del GF hanno sempre quasi deluso a causa della perdita inevitabile di naturalezza.