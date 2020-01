Grande Fratello Vip 2020, Fernanda Lessa concorrente (Scheda)

Di Fabio Morasca venerdì 3 gennaio 2020

Fernanda Lessa sarà una concorrente del Grande Fratello Vip 2020.

Fernanda Lessa sarà una delle concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che tornerà in onda, in prima serata, mercoledì 8 gennaio 2020, e che sarà condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Pupo e di Wanda Nara, nel ruolo di opinionisti.

Il nome della modella, conduttrice e dj di origini brasiliane è stato svelato in anteprima dal sito DavideMaggio.it.

Per Fernanda Lessa, il GF Vip 4 sarà la seconda esperienza in un programma televisivo di genere reality show. Nel 2006, infatti, la modella 42enne partecipò alla quarta edizione de L'Isola dei Famosi, all'epoca in onda su Rai 2 e condotta da Simona Ventura. La Lessa terminò quell'edizione dell'Isola, venendo eliminata dopo solo 8 giorni, durante il corso della seconda puntata.

Nata a Rio de Janeiro, Fernanda Lessa, dopo aver iniziato una carriera come top model, sfilando in tutto il mondo sia per il pret-a-portèr che per l'haute-couture e conquistando le copertine dei più prestigiosi mensili di moda, ha ottenuto la popolarità in Italia grazie ad una serie di spot pubblicitari di una famosa azienda di telefonia, recitando al fianco di Christian Vieri e di Valentino Rossi.

Nel 2002, Fernanda Lessa ha avuto un'esperienza come conduttrice, al fianco di Paolo Bonolis, di Moda Mare a Porto Cervo, decima edizione della serata a marchio Moda mare a..., in onda su Canale 5, che, dopo il 2003, non ha avuto più un seguito.

Nel 2003, Fernanda Lessa ha condotto il programma Oltremoda in onda su Rai 1 e ha avuto altre esperienze televisive ne Le Iene, insieme ad Alena Seredova e a Natasha Stefanenko, e in un'edizione degli Italian Music Awards, manifestazione musicale, soppressa da tempo immemore, condotta in quell'occasione da Piero Chiambretti.

Dal 2002, inoltre, la Lessa ha intrapreso una carriera come dj che l'ha portata ad esibirsi in tanti paesi del mondo.

Nel 2019, Fernanda Lessa è tornata in tv, a 13 anni di distanza dalla sua ultima apparizione, in una puntata dell'ottava edizione di Ciao Darwin, rappresentando il web nella sfida Web contro Tv.

Intervistata recentemente da Silvia Toffanin a Verissimo, Fernanda Lessa ha parlato, per la prima volta, di una serie di esperienze personali drammatiche come la morte di un figlio, deceduto subito dopo il parto, e dei suoi problemi di dipendenza dalla droga e dall'alcol, avuti in passato ed entrambi risolti.