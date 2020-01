Danza con me, Roberto Bolle inaugura il 2020 di Rai 1 con Alberto Angela e Luca Zingaretti

Di Giorgia Iovane mercoledì 1 gennaio 2020

Roberto Bolle, Danza con me su Rai 1 il 1° gennaio 2020.

Ospiti, show, effetti speciali e tanta classe: Roberto Bolle torna nel Capodanno di Rai 1 per il terzo anno consecutivo con Danza con me, in onda questa sera, mercoledì 1° gennaio 2020, alle 21.20.

Lo spettacolo, prodotto da Rai 1 in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl, vede come ogni anno un lungo processo di preparazione e una notevolissima lista di ospiti, pronti a mettersi a disposizione dell'étoile che a più di 40 anni resta uno dei cavalli di razza della danza internazionale.

Se da una parte Bolle sta studiando da uomo di tv (ricordiamo l'esperimento di Questa notte mi ha aperto gli occhi, su Sky Arte di qualche mese, sempre targato Ballandi), dall'altra la tv ne ha fatto un testimonial dell'arte in tv, un divulgatore di Tersicore che, a suo modo, segue le orme di Alberto Angela, tra gli ospiti di questa serata-evento su Rai 1. Un modo anche per lanciare la nuova stagione di Meraviglie, al via sabato 4 gennaio su Rai 1, ma anche per rendere piacevole il Capodanno ai tanti fans di Angela e del suo programma. E non dimentichiamo che Bolle non è solo l'anima dello show, ma ne è anche ideatore e direttore artistico del format. Il trait d'union per tutto lo spettacolo e per i suoi ospiti è la danza, da sperimentare in prima persona, con effetti e soluzioni sempre diversi.

Roberto Bolle - Danza con me 2020, gli ospiti

Ad affiancare Bolle nella conduzione di Danza con Me 2020 ci sono Giampaolo Morelli e Geppi Cucciari, cui è demandato il compito di fare da 'narratori' e di tessere il filo del racconto tv, diviso tra contributi video e momenti di vario tipo. Prendono il posto di Pif, che l'anno scorso non è riuscito a compiere la missione come ci si aspettava.

Tra i momenti più attesi il trio Bolle - Bocelli - Bollani, con l'etoile che danza con Nicoletta Manni, Prima Ballerina della Scala di Milano, mentre Bocelli canta uno dei suoi successi accompagnato al piano da Bollani.

Tra gli ospiti Roberto Benigni e Matteo Garrone, freschi di Pinocchio, con Bolle che balla sulle note del Premio Oscar Dario Marianelli, autore della colonna sonora del film.

Ospiti anche Nina Zilli per un omaggio alla tv anni '60, Marracash e Cosmo per un'incursione nelle forme più contemporanee della danza con Bolle ei giovani ballerini dell’Accademia Teatro alla Scala. Torna Virginia Raffaele (sempre portatrice di talento e di una Carla Fracci da manuale), attesi anche Luca e Paolo, mentre per la prima volta si uniscono a Bolle anche il già citato Alberto Angela e Luca Zingaretti, quest'ultimo con un omaggio a Charlie Chaplin.



Roberto Bolle - Danza con me 2020, come seguirlo in tv e in live streaming

Roberto Bolle - Danza con me va in onda questa sera, mercoledì 1 gennaio, dalle 21.20 su Rai 1, Rai 1 HD (DTT, 501) e in live streaming su RaiPlay, dove poi sarà disponibile on demand.