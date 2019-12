Grande Fratello VIP 2020, Antonella Elia concorrente (scheda)

Di Marco Salaris domenica 29 dicembre 2019

Antonella Elia è una concorrente del Grande Fratello Vip 2020.

Tra i concorrenti che faranno il loro ingresso nella casa del Grande Fratello VIP a partire dall'8 gennaio 2020 ci sarà Antonella Elia. Conosciamola meglio attraverso una scheda della sua carriera:

Nata il 1° novembre 1963 a Torino, Antonella muove i primi passi nel piccolo schermo a partire dalla fine degli anni '80 come volto di diversi spot pubblicitari per celebri marche.

Nel 1990 arriva il debutto ufficiale come valletta di Corrado a La Corrida, trasmissione che innanzitutto la consacrerà al successo di pubblico e che la porterà nell'oasi di Non è la Rai nella prima edizione diretta da Gianni Boncompagni, seguito da Bulli e Pupe nell'estate 1992 su Canale 5. In questo stesso anno Antonella Elia colleziona presenze importanti: Gran premio internazionale della TV più conosciuta come 'la serata dei Telegatti' e nell'autunno diventa primadonna del varietà di Rete 4 Questo è amore.

Ritorna a La corrida nel 1993 e 1994, conduce un'edizione poco fortunata del Karaoke insieme a Fiorellino (Beppe Fiorello) nella stagione 1994/95 dopo l'addio di Fiorello, partecipa al programma condotto da Alberto Castagna Cuori e Denari su Canale 5 nell'estate 1995 e affianca Raimondo Vianello per 3 anni dal 1993 al 1996 in Pressing.

Il 1994 è l'anno dell'inizio dei rapporti di lavoro con Mike Bongiorno: dapprima con il Festival Italiano, poi con Bravo Bravissimo e nel 1995 diventa prende in eredità il posto lasciato da Paola Barale a La ruota della fortuna, celebri diverranno i battibecchi con Mike nell'arco dell'unica edizione alla quale prese parte.

Nel 1996 la Elia compie due passi in avanti, il primo con il debutto a teatro come protagonista del musical La bella e la bestia e il secondo lasciando Fininvest per approdare su TMC 2 con un programma da lei condotto, tornerà in casa Mediaset l'anno dopo sia per lanciare Zelig - facciamo cabaret, sia per entrare nel cast della seconda stagione della serie Caro Maestro su Canale 5.

Tra il 1998 e il 2002 continua ad approfondire il legame con il teatro, ma occasionalmente torna in tv fra TMC, Happy Channel e Canale 5 dove ritroverà Mike Bongiorno per condurre un programma dedicato agli animali chiamato Qua la zampa! Nel 2002 vola negli States per studiare come attrice e nel 2004 torna alla ribalta per partecipare al suo primo reality, la seconda edizione dell'Isola dei Famosi.

Dopo un'altra pausa dalla tv per dedicarsi nuovamente al teatro, Antonella Elia partecipa ad X Factor - Il processo nel 2009 e 2010, mentre nel 2011 sarà a fianco di Flavio Insinna per condurre nuovamente La corrida a distanza di 16 anni dall'ultima partecipazione.

Nel 2012 diventa nuovamente concorrente dell'edizione 'all stars' de L'isola dei famosi (l'ultima trasmessa dalla Rai) vincendola a discapito di Manuel Casella. Cinque anni dopo insieme a Jill Cooper affronta la sesta edizione di Pechino Express classificandosi al secondo posto, nel 2018 è entrata nel cast di Tale e quale show, infine dallo scorso novembre 2019 sino al 20 dicembre è stata una delle ministre de La repubblica delle donne, il programma di Piero Chiambretti trasmetto su Rete 4.