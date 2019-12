Giorgio Ambrosoli - Il prezzo del coraggio, su Rai 1 la docufiction per ricordare 'l'eroe borghese'

Di Giorgia Iovane mercoledì 18 dicembre 2019

Alessio Boni è Giorgio Ambrosoli nella docufiction in onda su Rai 1 nel 40° anniversario dell'omicidio del commissario liquidatore della banca di Sindona.

11 Luglio 1979: l'avvocato Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della Banca Privata Italiana di Michele Sindona, viene ucciso sotto casa. Dopo 5 anni di indagini sul crack della banca di Sindona, di pressioni e ripetute minacce, Ambrosoli muore per mano di un killer assoldato dallo stesso Sindona. 40 anni dopo Rai 1 ne ricorda la figura e ripercorre gli eventi di quell'intreccio di interessi pubblici e privati che per oltre un decennio, dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '80, hanno segnato alcuni dei misteri insoluti (o quasi) della politica e dell'economia italiana.

Per la sua decisa opposizione a ogni forma di corruzione e per la sua determinazione a portare a termine il compito assegnatogli, Ambrosoli viene ricordato come 'l'eroe borghese', come un uomo ligio al dovere comme il-faut, ma come raramente accade. Punta invece su "Il prezzo del coraggio" il sottotitolo scelto per la docufiction in onda questa sera, mercoledì 18 dicembre, su Rai 1 alle 21.20.

Prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, la docu-fiction originale si affida all'intreccio di materiali documentaristici e ricostruzioni fictional per raccontare la storia dell'uomo e i gangli che lo avvolsero, affidandosi all’interpretazione di Alessio Boni (Giorgio Ambrosoli), Dajana Roncione (Annalori Ambrosoli), Claudio Castrogiovanni (Silvio Novembre), Fabrizio Ferracane (Michele Sindona) e a materiali di repertorio, documenti esclusivi e testimonianze inedite, tra cui l’intervista alla moglie Annalori e l’intervento del figlio Umberto Ambrosoli, che ha collaborato alla realizzazione del docufilm.

La storia si concentra proprio sui 5 anni di inchieste sul crack della Banca Privata Italiana e si muove dall’ottobre del 1974 all'omicidio di Ambrosoli, avvenuto l'11 luglio 1979, ed è raccontata dal punto di vista del maresciallo della Guardia di Finanza Silvio Novembre, recentemente scomparso, che fu accanto ad Ambrosoli nei cinque anni del suo incarico. Sua la voce fuori campo - interpretata da Claudio Castrogiovanni -, sue le parole, raccolte nelle varie interviste che ha rilasciato negli anni: un viaggio che promette di essere soprattutto pubblico, rivolto meno al privato di un uomo che ha lasciato una moglie e tre figli, e più al lavoro, integerrimo nei modi e scrupoloso nella sostanza, che svolse nei cinque anni di indagine, nel quale si possono osservare gli snodi di un sistema politico-finanziario corrotto mai sufficientemente stigmatizzato. A fare da traccia al racconto tv alcuni documenti chiave come le agende private, in cui Ambrosoli annotava tutto, custodite nell’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Milano, e gli atti relativi alla Banca Privata Italiana e alla sua liquidazione, che dopo il deposito presso l’archivio della Camera di Commercio di Milano sono stati resi disponibili al pubblico solo alla fine del 2016.

Tra le testimonianze raccolte anche quelle degli amici di famiglia Giorgio Balzaretti e Franco Mugnai, del professor Vittorio Coda e dell’avvocato Sinibaldo Tino, che affiancarono Ambrosoli nel lavoro di liquidazione, dei magistrati Gherardo Colombo e Giuliano Turone, incaricati dei processi a carico di Sindona, dello scrittore Corrado Stajano che fu il primo a ricordarlo e a 'definirlo' “Un eroe borghese”. E ancora il giornalista Antonio Calabrò, Anna Maria Tarantola e il procuratore americano John Kenney, titolare delle indagini sul fallimento della Franklin Bank di Sindona, che collaborò assiduamente con Ambrosoli.