Nasce nel 2012 per il canale americano TLC e approda in Italia soltanto pochi mesi dopo, nel marzo del 2013, Vite Al Limite, show tra i più seguiti ed amati del canale 31 del digitale terrestre per l’Italia. Tra i più celebri format di Real Time, oltre che show di punta della rete ammiraglia statunitense che l’ha ideato, Vite Al Limite vanta il primato di aver fatto appassionare alle sue storie, ai suoi protagonisti di puntata in puntata, a tal punto da condizionare ora il suo pubblico e a voler saper tutto su di loro e su di come stiano ancora oggi.

Il docu-reality, tuttavia, vanta un altro personaggio fondamentale per la riuscita e il successo dello show: il dottor Younan Nowzaradan, chirurgo iraniano diventato un vero eroe in tv che con un percorso di 12 mesi presso la sua clinica specializzata nel trattamento di persone obese riesce nella stragrande maggioranza dei casi a donare vita nuova ai pazienti che incontra ogni volta.

Tra i casi passati alla storia e raccontati proprio da Vite Al Limite in passato anche quello di Melissa, che tornerà questa sera in seconda serata su Real Time. Melissa Morris, originaria dell’Ohio, è stata la primissima paziente protagonista dei primi due episodi della prima stagione di Vite al Limite. In Italia la conoscemmo nel 2013, quando il format fu trasmesso per la prima volta su Real Time, ma molti si appassionarono a lei nel settembre del 2017 quando sempre su Real Time si raccontò del suo percorso post operatorio in Vite al limite: e poi.

Melissa è stata di fatto una delle pazienti che è riuscita a perdere più peso tra tutti, partendo da 272 chili e arrivando al peso forma di 68 kg soltanto. La vita di Melissa aveva appassionato molti telespettatori anche per le sue problematiche famigliari. I problemi coniugali influivano molto sulla sua depressione e sul suo pessimo rapporto con il cibo, ma ad oggi Melissa, 38 anni, come racconta tramite i suoi canali social e in particolar modo sul suo profilo Instagram (dove è attivissima e vanta quasi 16’000 followers) è serena. Il miracolo della vita, inoltre, l’ha resa mamma per ben tre volte. Un traguardo eccezionale se pensiamo al fatto che proprio nel corso della sua partecipazione al programma le era stato detto che, a causa dei suoi problemi fisici, avrebbe avuto anche in futuro soltanto il 2% di possibilità di avere figli.

Ma non è finita qui: Melissa ad oggi lavora come life coach. Tiene meeting e conferenze in cui racconta della sua esperienza da ex obesa, cercando di aiutare chi ancora fatica ad avere un buon rapporto col cibo e ad amare se stesso e la propria fisicità.

Altra trasformazione incredibile raccontata da Vite al Limite quella di Paula Jones, oggi 49 anni, dalla Georgia. Paula è passata dal pesare 251 chilogrammi all’inizio della sua partecipazione al programma a 177 kg dopo un anno di percorso. Il suo dimagrimento però è nettamente proseguito nel tempo e ad oggi, come racconta sul suo profilo Instagram, è veramente molto magra. Soltanto poco più di un anno fa aveva condiviso pubblicamente di pesare 90 kg, ma qualche settimana dopo si era fatta operare per rimuovere la pelle in eccesso causata dal suo forte dimagrimento. Anche sulla sua pagina fan Facebook si mostra molto fiera di sé con scatti che la ritraggono sempre sorridente e dalla forma fisica perfetta. Come Melissa, anche Paula ad oggi lavora con diverse associazioni mediche e tiene incontri in giro per gli States per aiutare le persone ancora gravemente obese.

Ultima ma non certo per importanza la trasformazione di Amber Rachdi, protagonista del primo episodio della terza stagione di Vite al limite. La ragazza pesava all’epoca 298 kg e aveva soltanto 23 anni. Durante l’anno di cure con il dottor Nowsaradan perse 121kg arrivando a pesare, in ultimo, 177 kg. La sua trasformazione però è proseguita nel tempo e se anche in questo caso non sappiamo quale sia ad oggi il suo peso reale possiamo accorgerci che anche lei al momento vanti una silhouette perfetta. La ragazza, come testimoniato dalle foto sul suo profilo ufficiale Instagram, ad oggi è in splendida forma. Dopo aver passato qualche anno da bionda, ora è tornata castana e con i suoi 123’000 followers lavora principalmente online recensendo prodotti di make-up.