Questa sera, sabato 8 ottobre, per i telespettatori che non sceglieranno i due varietà delle reti ammiraglie, Tú sí que vales su Canale 5 e soprattutto la prima puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle su Rai 1, sarà a disposizione uno speciale di Rai Cultura che celebrerà il 530esimo anniversario della scoperta dell’America ossia 1492, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 21:20.

Inizialmente previsto per l’11 ottobre, 1492 andrà in onda, invece, questa sera, dopo la prima puntata della nuova edizione de Le Parole di Massimo Gramellini. Lo speciale sarà trasmesso anche da Rai Storia, mercoledì 12 ottobre, a partire dalle ore 21:10.

Alessandro Barbero accompagnerà i telespettatori nel viaggio che ripercorrerà l’anno che ha segnato l’ingresso nell’età moderna e la fine del Medioevo.

Si partirà dalla caduta di Granada, momento conclusivo della Reconquista da parte dei Re Cattolici di Spagna, Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona, che ebbe molte conseguenze come l’espulsione degli ebrei, il rafforzamento dell’Inquisizione e il via libera alla spedizione di Cristoforo Colombo.

I principali avvenimenti in Italia, in quel periodo, invece, erano la morte di Lorenzo de’ Medici e l’attività del frate predicatore Girolamo Savonarola a Firenze e la morte di Papa Innocenzo VIII e la successiva elezione al soglio papale del cardinale Rodrigo Borgia. Nel frattempo, Cristoforo Colombo e il suo equipaggio salpavano da Palos.

Altre tappe fondamentali del racconto saranno la discesa di Carlo VIII in Italia, le successive guerre d’Italia e la riforma protestante.

Il racconto si concluderà con il fatidico momento in cui Cristoforo Colombo, convinto di trovarsi in Cipango, ossia in Giappone, sbarcherà a San Salvador dove ebbe il suo primo incontro con le popolazioni indigene, momento che cambierà il corso della storia.

Gli attori che daranno vita ai personaggi chiave del 1492 saranno Bruno Santini (che vestirà i panni dell’astronomo, matematico e storico ebreo, Abraham Zacuto), Chiara Degani e Roberto Attias (nei ruoli di Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona), Daniele Aldrovandi (nel ruolo dell’inquisitore Tomàs de Torquemada), Mariangela Arcieri (che sarà Beatriz Enriquez de Arana, compagna di Cristoforo Colombo), Martino Duane (nei panni di Rodrigo Borgia), Milko Cardinale (Amerigo Vespucci), Matteo Belli (Girolamo Savonarola), Ivano La Rosa (Giacomo Rimo, unico marinaio genovese a imbarcarsi con Colombo) e Rodrigo Giles (Guababo, indio del popolo Taino).