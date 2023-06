La prima volta non si scorda mai, e per 100% Italia è giunto quel momento. Il format originale di Banijay Italia esordito lo scorso settembre 2022 su Tv8 insieme all’approdo di Nicola Savino – che ne è il conduttore – avrà un vicino di casa: la Francia. Il game show che scopre attraverso quiz e sondaggi legati a statistiche i gusti e le abitudini degli italiani avrà un primo adattamento niente popò di meno che per France 2, la tv pubblica francese. Verrà prodotto da Banijay Production Media.

Il format 100% Italia esportato in Francia

L’emittente di per sé basa buona parte del suo palinsesto sui game show, soprattutto nella fascia del daytime mattutino e pomeridiano. E’ il caso di Tout le monde a son mot à dire, gioco centrato sulle parole e la grammatica (casa di produzione Banijay). Seguono Chacun son tour, Tout le monde veut prendre sa place (cultura generale) e N’oubliez pas les paroles!, ovvero la versione francese di Don’t forget the lyrics, diretto concorrente di 100% Italia condotto da Gabriele Corsi su NOVE.

100% Italia (in Francia chiaramente sarà adattato il titolo in 100% France, salvo cambiamenti) andrà ad aggiungersi al parterre de roi dei giochi trasmessi da France 2, oppure sostituirne uno di questi.

I numeri di 100% Italia

Di tanti numeri citati dal gioco quest’anno, ce ne sono tanti altri da evidenziare su questo primo capitolo dell’edizione italiana.

Ben 154 sono state le puntate quotidiane realizzate (sono comprese anche le puntate del torneo dei campioni). Un prime time natalizio trasmesso il 18 dicembre 2022 con concorrenti vip e altri quattro speciali intitolati 100% Italia Special tra il 15 marzo e il 5 aprile scorsi. Un totale di oltre 164 ore di programmazione.

Sul fronte dei dati d’ascolto, in media da settembre 2022 a fine maggio 2023 quasi mezzo milione di spettatori (2,2% di share) hanno seguito il gioco di Tv8. Il programma ha raggiunto picchi di ascolto di quasi 900 mila spettatori e del 4,5% di share. Per gli appuntamenti quotidiani sono state scritte più di 1400 domande e selezionate 141 coppie di giocatori, per un totale vincite che supera il milione di euro.

Quando ritorna 100% Italia

La seconda edizione di 100% Italia, con le nuove puntate quotidiane, prenderà il via a settembre 2023 sempre nella fascia dell’access prime time di Tv8.