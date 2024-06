100 anni di questa Rai in una serata speciale su Rai1 con Carlo Conti

Domenica 6 ottobre c’è un appuntamento televisivo che si va ad inserire nelle tante iniziative che la Rai sta organizzando in questo 2024 di festeggiamenti. Come è noto infatti la televisione pubblica sta celebrando quest’anno due compleanni importanti. Il primo riguarda la Radio che compie 100 anni ed il secondo riguarda la Televisione che di anni ne compie 70. E’ legato al compleanno della Radio l’evento di cui ora vi diamo conto.

Come dicevamo l’evento in questione avverrà domenica 6 ottobre ed andrà in onda in diretta su Rai1 con la conduzione di Carlo Conti. Il titolo di questa serata sarà 100, proprio come gli anni che compie la Radio in Italia e più in generale il Servizio Pubblico. Il programma andrà in onda dal Palazzo dei Congressi dell’Eur (completato nel 1954, anno in cui la Rai inizia il proprio regolare servizio di trasmissioni televisive).

Legata a questo evento televisivo c’è un speciale iniziativa della Rai rivolta al pubblico. E’ possibile inviare all’indirizzo www.rai.it/cento, un ricordo personale attraverso un video, un aneddoto, un passaggio importante della vita che lega gli italiani ad un personaggio, ad un programma, ad un evento indimenticabile dei 70 anni della tv e dei 100 anni della radio.

Il pubblico dunque sarà parte integrante, attraverso l’invio di video, della serata del prossimo 6 di ottobre. Una collezione di 100 momenti che hanno segnato un secolo di intrattenimento, informazione, cultura, approfondimento, sport e innovazione. Dai grandi eventi alle icone televisive, passando per le trasmissioni che hanno fatto la storia. I video più emozionanti saranno anche pubblicati su RaiPlay accanto a quelli dei volti Rai. I telespettatori potranno raccontare in un video di 100 secondi il ricordo personale della propria Rai” a questo link il regolamento.

Caratteristiche editoriali del video

* il video oltre a registrare il tuo ricordo, deve darci l’opportunità di cogliere anche il tuo viso e l’ambiente deve essere ben illuminato; * l’audio chiaro e intellegibile * Il video non deve contenere musica in sottofondo o in primo piano * nell’inquadratura scelta per la ripresa, non dovranno essere presenti altre persone, loghi e/o marchi commerciali, ciò anche sui capi d’abbigliamento indossati o sugli oggetti presenti nell’ambiente ripreso, ovvero messaggi con finalità pubblicitaria. Caratteristiche tecniche del video * il video deve avere durata massima di 100 secondi; * il video deve avere dimensione inferiore ai 4GB, in linea con il limite di upload su protocollo https consentito dalle versioni più recenti dei browser più diffusi (ti consigliamo di non utilizzare browser più obsoleti per cui il limite in upload potrebbe essere fino ai 2GB) * Il nome del file video inviato non dovrà contenere spazi o caratteri speciali, sono consentiti esclusivamente caratteri alfanumerici (numeri e lettere; è consentito il carattere ‘underscore’: _ ) * I file non verranno restituiti