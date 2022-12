10 idee regalo per i fan di Stranger Things

La quarta stagione di Stranger Things è ancora oggi la serie televisiva più vista di sempre su Netflix, con più di un miliardo di ore viste e una fanbase che va da un pubblico giovanissimo a chi gli anni ’80 li ha vissuti davvero. Col Natale alle porte e la caccia alle idee regalo già partita da tempo, che ne dite di fare felice i vostri amici e familiari fan di Stranger Things con qualche regalo a tema? Ecco 10 idee regalo economiche e in pronta consegna per far felici i fan più accaniti della serie di Netflix!

La lampada luminosa del Sottosopra

Un regalo economico ma di sicuro effetto: la lampada luminosa da tavolo che può essere alimentata a batteria o tramite una presa USB-C. Da un lato c’è il logo di Stranger Things, ma basta capovolgerla per ritrovarsi nel Sottosopra. 4 modalità di illuminazione 2 un pulsante laterale per controllare entrambi i lati della lampada. Le dimensioni? 32,5 centimetri x 14,4 x 4 centimetri e un peso di 667 grammi.

La borraccia dell’Hellfire Club

Chi non vorrebbe far parte dell’Hellfire Club? Possiamo iniziare con la borraccia ufficiale in acciaio inossidabile nero da 500ml. La borraccia presenta il logo dell’Hellfire Club e nella confezione è incluso anche uno speciale adesivo.

Il gioco da tavolo di Stranger Things

Il gioco da tavolo di Stranger Things è un gioco cooperativo da 1 a 4 giocatori in cui dovrete girare per la città di Hawkins cercando di risolvere i misteri che ruotano attorno alla figura di Eleven. Scegliete attentamente quando muovervi tutti insieme e quando invece separarvi per acquisire maggiori risorse. L’obiettivo? Sconfiggere il mostro e raccogliere un numero sufficiente di carte Mistero per vincere!

Il puzzle del poster della serie

Chi ama i puzzle è il candidato perfetto per questo regalo a tema Stranger Things. Un puzzle da 1.000 pezzi che misurerà 69 x 50 centimetri una volta montato. L’immagine è uno dei poster promozionale della seconda stagione. Si tratta di un prodotto ufficiale di Clementoni, con alta qualità della stampa, incastri precisi e materiali di alto livello.

Il calendario 2023

Direttamente dalla quarta stagione, ecco il calendario ufficiale di Stranger Things per il 2023, un’idea regalo economica ma sicuro effetto. 12 foto di altrettanti giovani personaggi della quarta stagione e un poster incluso come ciliegina sulla torta!

Il Monopoly ufficiale di Stranger Things

Il Monopoly non ha certo bisogno di presentazioni: tutti lo amano e tutti ci hanno giocato almeno una volta, ma l’edizione di Stranger Things riserva qualche sorpresa interessante. Lungo il tabellone i giocatori lasciano Hawkins per addentrarsi verso le località specifiche della quarta stagione di Stranger Things, aggiungendovi cassette mentre il minaccioso orologio a pendolo di Vecna segnala l’apertura di un cancello per il Sottosopra e le cose si complicheranno un po’. A rendere il tutto ancora più divertente ci sono le carte Cerebro e le carte Hellfire Club, mentre le pedine rappresentano i simboli iconici della serie TV, dal furgone di Hopper, al Demogorgon, dallo stemma della scuola al cappello da baseball di Dustin.

Il quaderno dell’Hellfire Club

Ecco un altro regalo a tema Stranger Things super economico ma certamente molto gradito per chi prende appunti o tiene un diario: è il notebook ufficiale dell’Hellfire Club con copertina rigida e tanti riferimenti all’ultima stagione della serie tv di Netflix.

Il Funko Pop di tutti i personaggi della serie

Sempre graditi, tutti diversi e senza dubbio iconici: i Funko Pop di Stranger Things occupano poco spazio e ricordano a chi li ricevere i personaggi più amati di serie TV, cinema, musica e chi più ne ha più ne metta. Sul fronte Stranger Things c’è davvero l’imbarazzo della scelta, ma vi lanciamo qualche idea regalo per questo Natale.

Il peluche del Demogorgone

Nella serie è tra le creature più minacciose, ma quando diventa un peluche sta benissimo in casa dei fan di Stranger Things: è il peluche del Demogorgone, alto 28 centimetri e di sicuro effetto!

Lo zaino di Stranger Things

Per la scuola o per i giri di tutti i giorni, l’ultima idea regalo a tema Stranger Things è lo zaino ufficiale targato Comix. Spallacci regolabili, retro imbottito e chiusura a scatto, col logo della serie bene in vista e la patch del liceo di Hawkins nella parte superiore.