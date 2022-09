Viola come il mare, prima puntata: Francesca Chillemi e Can Yaman

Viola fa dalla Polizia per denunciare un furto, e fa la conoscenza di Demir, a bordo della moto che l’ha quasi investita…

Venerdì 30 settembre 2022, su Canale 5, parte Viola come il mare, nuova fiction tratta dal libro “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini (edito da Sellerio) con Francesca Chillemi e Can Yaman nei panni rispettivamente della giornalista Viola Vitale e dell’Ispettore Francesco Demir.

In questa scena di Viola come il mare, tratta dalla prima puntata, Viola si reca in Commissariato per denunciare quello che pensa sia un furto a bordo di una motocicletta che l’ha quasi investita. Non sa che a bordo della moto c’è Francesco, che stava facendo un inseguimento dopo una soffiata. A cercare di placare gli animi ci pensa Santo Buscemi (David Coco), Pubblico Ministero di Palermo e mentore di Demir.