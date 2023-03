Un Passo Dal Cielo 7, Joe Bastianich guest-star della serie di Raiuno

Il ristoratore e musicista fa una proposta a Carolina (Serena Iansiti) che potrebbe risolverle alcuni problemi…

In Un Passo Dal Cielo 7, in onda su Raiuno a partire da giovedì 30 marzo 2023, c’è anche Joe Bastianich. L’ex giudice di Masterchef, Italia’s Got Talent e concorrente di Pechino Express 2023, nonché ristoratore, imprenditore e musicista, compare nei panni di se stesso.

Bastianich, nella serie, interagisce in particolare con il personaggio di Carolina (Serena Iansiti), a cui propone di entrare a far parte del suo brand, offrendole una cospicua somma di denaro che risolverebbero alcuni problemi che la donna deve affrontare per gestire la sua tenuta.