Ivana Spagna diventa The Lady Pope per Call My Agent Italia

L’idea di Sorrentino di realizzare The Lady Pope con Ivana Spagna si realizza

Cameo d’eccezione sul finale del secondo episodio di Call My Agent Italia, la serie tv di Sky ed in streaming su NOW in onda da venerdì 20 gennaio 2023. La guest-star di puntata Paolo Sorrentino propone agli agenti della CMA di lavorare ad un sequel di The Young Pope e The New Pope dal titolo The Lady Pope, con protagonista Ivana Spagna.

Per il regista Premio Oscar è un pesce d’aprile, ma gli agenti gli credono sul serio ed iniziano a lavorarci. A fine episodio, Sorrentino parla con Claudio Maiorana, il socio fondatore dell’agenzia (che ha lasciato per trasferirsi a Bali), che gli confessa che l’idea in realtà non è male. Ma Sorrentino è convinto (e lo dice guardando in camera) che “le serie tv sono morte”.

Nonostante questo, la serie si fa, come si può vedere negli ultimi secondi dell’episodio: si gira la scena della Papessa che saluta i fedeli. Quando si gira, scopriamo proprio Ivana Spagna, il cui ruolo da protagonista è stato confermato. Sul finire, un organo suona “Easy Lady” di Spagna.