Zorro su Canale 5: cast, quante puntate, quando in onda, trailer e come vedere la serie tv con Miguel Bernardeau

Maschera, cappello, bandana e purosangue al seguito: il Zorro che Canale 5 propone in prima serata e in prima tv in questo avvio d’anno sembra rispettare il canone dell’eroe nato dalla penna di Johnston McCulley, nel 1919. Eppure, è molto differente da come possiamo immaginare, dal momento che la nuova serie tv spagnola ha riadattato ai tempi moderni il mito di Don Diego de la Vega, proponendo un racconto capace di entrare più a fondo dei vari personaggi, in primis del protagonista, che conosciamo quando non è ancora pronto a vestire i panni dell’eroe mascherato della California. Per saperne di più non serve seguire la sua “z”, basta continuare a leggere!

Zorro Canale 5, quando va in onda?

Canale 5 ha deciso di mandare in onda Zorro a partire da martedì 7 gennaio 2024, alle 21:35.

Zorro Canale 5, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della prima stagione sono dieci, ciascuna della durata di circa 50 minuti. Canale 5 ne manda in onda tre per volta, con l’ultimo appuntamento composto da quattro episodi. L’ultima puntata va in onda il 28 gennaio.

Zorro Canale 5, cast

Il cast della serie tv è guidato da Miguel Bernardeau, attore spagnolo noto per aver interpretato Guzman in Élite. Nella serie compaiono anche Paco Tous (Mosca ne La Casa di Carta) ed Elia Galera (Silvia in Una vita).

Chi è l’attore protagonista di Zorro Canale 5?

Ad interpretare Zorro è Miguel Bernardeau, giovane attore nato nel 1996 a Valencia. Il padre è il produttore televisivo Miguel Ángel Bernardeau e è la madre l’attrice Ana Duato. Bernardeau ha studiato arte drammatica al Santa Monica College, e recitazione all’American Academy of Dramatic Arts, di Los Angeles, in California.

Tornato in Spagna, ha iniziato a lavorare nella serie Élite, dove interpretava il ruolo di Guzmàn Nunier Osuna. Alla fine della quarta stagione Bernardeau ha dato l’addio alla serie che l’ha reso famoso, con un video-messaggio sui social.

Zorro Canale 5, la trama

Nel 1834 tutti bramano il controllo della California: i vecchi colonizzatori; il governo appena insediato, che spera nel sostegno del Messico, dopo aver servito la corona spagnola; gli oligarchi russi, che usano le loro società in combutta con gli americani; i francesi, che non vogliono rinunciare al controllo del ricco territorio e i neonati Stati Uniti d’America.

Le vittime di questa lotta sono sempre le stesse: i più deboli. I nativi indiani, alcuni dei quali vivono in condizioni di semi-schiavitù, nelle missioni, e altri, liberi; i lavoratori messicani, sfruttati e privati dei diritti civili dal governo; gli immigrati di ogni razza e origine, venuti in California in cerca di opportunità.

La speranza del Pueblo de Los Ángeles è riposta nella memoria di un eroe millenario, ora reincarnato nel giovane Diego de la Vega. Tempi nuovi richiedono un nuovo eroe, ma Don Diego non è sicuro di indossare la maschera che prima era de padre Alejandro, morto in un agguato dai contorni poco chiari.

Tornato in California, Don Diego vuole fare chiarezza su cosa sia successo al padre, ma Corvo Nottuno lo spinge ad accettare ciò che gli spiriti hanno in serbo per lui, ovvero diventare il nuovo Zorro, cosa che Nah-Lin, nativa, non approva.

Dov’è stato girato Zorro Canale 5?

Le riprese della serie tv si sono tenute da luglio 2022 a febbraio 2023 nella isole Canarie, in Spagna. In particolare, il set è stato allestito a Las Palmas, Arucas, Gáldar, San Bartolomé de Tirajana e Telde, ma anche nel parco Del Nublo e nel bacino vulcanico di Tejera. Il Sioux City Park, sull’isola di Gran Canaria, è stato chiuso al pubblico per tutta la durata delle riprese, per costruire i set principali della serie.

Zorro Canale 5, trailer

Ecco il trailer della serie tv:

Zorro 2 ci sarà?

La serie tv è prodotta da Secuoya Studios e Amazon MGM Studios, e nel resto del mondo è uscita su Prime Video (in Spagna è andata anche in onda su Tve). Per ora, non ci sono informazioni circa una seconda stagione.

Zorro su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5 è possibile vedere Zorro in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.