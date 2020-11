Zelig C-Lab: cabaret e stand up comedy si incontrano su Comedy Central

Le mille vite di Zelig. Dopo i gloriosi fasti su Italia 1 e soprattutto Canale 5, la migrazione su un canale dtt chiuso dopo due anni e lo special Zelig Covid Edition sul web dello scorso 30 maggio, ecco che mercoledì 25 novembre su Comedy Central alle 21 andrà in onda Zelig C-Lab, un programma nel quale vedremo all’opera non solo gli storici cabarettisti dei tempi di Claudio Bisio ma anche alcuni esponenti della stand up comedy italiana. La location sarà lo storico Zelig di viale Monza, nel segno di un ritorno alle origini.

Alla conduzione della nuova trasmissione che nasce in collaborazione con il canale 128 Sky ci saranno Davide Paniate e Federico Basso, che il pubblico di Zelig ha imparato ad apprezzare quando nei Boiler interpretavano dei giornalisti appartenenti a testate dai nomi strampalati. Con loro ci saranno Vincenzo Albano con i commenti social surreali sulla puntata e gli improbabili collegamenti con Silvio Cavallo.

A proposito di social, la prima puntata verrà trasmessa in simulcast sui canali Facebook e Youtube di Comedy Central, proprio come era avvenuto con CNN – Comedy Central News di Michela Giraud, oltre che in streaming su Now TV. Prevista anche una resident band, la Stefano Signoroni & the MC Band. Ospiti del debutto Dado e Antonio Ornano.

Faranno parte del cast fisso anche Max Angioni,Ippolita Baldini, Chiara Boi in arte Chibo, Vincenzo Comunale, Michele Cosentino, Luca Cupani,Giovanni D’Angella, Marco Della Noce, Andrea Di Marco, Paolo Labati, Cinzia Marseglia, Elia Morra, Max Pieriboni e Daniele Raco.

Ma Zelig C-Lab darà spazio anche a stand up comedian come Chiara Becchimanzi, Ivano Bisi, Davide Calgaro, Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, David Shushan, Edoardo Zaggia e Salvatore Zappìa. Alcuni di loro sono abbastanza noti: Calgaro, classe 2000, ha già all’attivo uno show sul canale Zelig, il film con Aldo, Giovanni e Giacomo Odio l’estate e la serie Netflix Sotto il sole di Riccione, mentre Del Grosso e Gattano facevano parte di Battute?, andato in onda la scorsa stagione su Rai2.