Al termine di questo 2022, lo Zecchino d’Oro torna su Rai1 con la sua sessantacinquesima edizione. Per l’occasione il festival dedicato alle canzoni per bambini, portate sul palco dell’Antoniano da giovanissimi interpreti, andrà in onda proprio a ridosso di Natale, da giovedì 22 a sabato 24 dicembre, con la finale dunque prevista proprio per la Vigilia di Natale.

La scelta di spostare lo Zecchino d’Oro alla fine di dicembre, a poche ore da Natale, porterà con sé delle novità per questa edizione 2022? Questo lo potremo scoprire questa mattina nel corso della conferenza stampa che si terrà a partire dalle 10:30 all’Antoniano di Bologna e come sempre anche in collegamento streaming.

Saranno presenti innanzitutto i conduttori Francesca Fialdini e Paolo Conticini, impegnati già in questi giorni all’Antoniano, come dimostrano alcuni scatti postati sui social. Con loro sarà presente anche Cristina D’Avena, che a quanto si immagina potrebbe svolgere un ruolo nella giuria che sarà chiamata a votare le canzoni nel corso dei tre appuntamenti pomeridiani su Rai1.

Presente poi anche il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta, sotto cui è ricaduta “magicamente” la gestione dello Zecchino d’Oro, in compagnia del suo vice Giovanni Anversa, di Fra Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano, e di Sabrina Simoni, direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano intitolato a Mariele Ventre.

Prevista invece in collegamento la presenza di Carlo Conti, che anche quest’anno cura la direzione artistica della kermesse. La sua presenza dovrebbe essere prevista solo relativamente alla finale, quindi per la puntata che sarà in onda sabato 24 dicembre.

L’appuntamento con l’edizione 2022 dello Zecchino d’Oro sarà per giovedì e venerdì dalle 17.05 alle 18:45, andando di fatto ad occupare lo slot di La Vita in Diretta, mentre sabato la trasmissione inizierà alle 17.00 per concludersi alle 19:20 prima della Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco dalla Basilica di San Pietro a Roma.