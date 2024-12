Yulia Bruschi lascia il Grande Fratello 2024

A pochi minuti dall’inizio della diciassettesima puntata del ‘Grande Fratello 2024’, la produzione, attraverso i social ufficiali, ha annunciato l’uscita, a sorpresa, di una delle concorrenti di questa edizione, ovvero Yulia Bruschi.

Intervistato, qualche giorno fa, da ‘Fanpage’, l’ex fidanzato Simone ha denunciato l’influencer a seguito di un brutto episodio accaduto a pochi giorni dall’inizio del reality di Canale 5:

“L’11 settembre era il suo compleanno e lo abbiamo festeggiato nel mio ristorante. Nella notte tra l’11 e il 12, intorno all’1.30, non ho ancora capito bene perché, Yulia si è isolata. Si stava innervosendo perché il giorno dopo sarebbe dovuta partire per il Grande Fratello e voleva raccontare la sua vita in tv procedendo per date ma non se le ricordava. Le ho consigliato di raccontare la verità così non avrebbe avuto problemi ma lei si è innervosita ed è uscita. Quando l’ho seguita, Yulia ha cominciato a inveire contro la mia famiglia. Le ho tolto la sigaretta di bocca e le ho dato una leggera spinta su una spalla, dicendole di andare per la sua strada. Al che lei fa “Mi hai spinta, adesso chiamo i carabinieri”. Mi metto a ridere e le dico di chiamare chi le pare, dopodiché mi siedo e prendo il cellulare. D’un tratto, da una distanza di tre o quattro metri, mi ha lanciato un bicchiere e me lo ha spaccato in faccia, sullo zigomo. Un centimetro in più e sarei rimasto cieco”.

Perché Yulia Bruschi ha lasciato la casa del Grande Fratello 2024?

Di comune accordo con Signorini, gli autori e tutta la macchina organizzativa del programma, l’ormai ex gieffina ha deciso di lasciare il gioco per difendersi nei luoghi preposti:

“Questa è la versione di Simone. Sono una persona perbene, avrò modo di dire la mia verità che è ben diverso da quello che potete vedere lì. Purtroppo non in questa sede perché non è opportuna. Si interrompe un percorso, ma non di certo il mio sogno”

Il comunicato, letto, in puntata, dal conduttore sancisce la fine dell’avventura di Yulia che saluta, per l’ultima, Giglio ed i suoi compagni d’avventura: “La produzione di Grande Fratello, Mediaset, Signorini e la stessa Yulia hanno deciso di comune accordo che questa complessa vicenda non è compatibile con la sua permanenza nella casa, per questa ragione Yulia lascia la casa del Grande Fratello e dunque abbandona per sempre il gioco per affrontare nel migliore dei modi la delicatissima situazione che la riguarda”.