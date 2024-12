Grande Fratello, puntata del 9 dicembre 2024 in diretta: cast, concorrenti, opinionisti e cosa succede minuto per minuto su tvblog

Questa sera, lunedì 9 dicembre 2024, su Canale 5, andrà in onda in diretta la diciassettesima puntata della diciottesima edizione del Grande Fratello, reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, nel ruolo di opinioniste, e di Rebecca Staffelli.

Il reality show, prodotto da EndemolShine Italy, va in onda in prima serata su Canale 5 con due appuntamenti settimanali. Sulle reti Mediaset, durante il giorno, invece, vanno in onda una serie di strisce quotidiane dedicate al reality. Per quanto riguarda la diretta, invece, il GF si può seguire principalmente su Mediaset Extra (24 ore su 24) e su Mediaset Infinity.

Grande Fratello, puntata di stasera 9 dicembre 2024: anticipazioni

Questa sera uno tra Amanda, Federica, Luca e Stefano dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Quale sarà il verdetto del televoto?

Luisa, la mamma di Shaila, entrerà nella Casa per dire alla figlia cose sorprendenti sulla relazione con Lorenzo.

Nel corso della serata spazio alla cena della discordia dopo la quale Helena ha scelto di portare in tugurio Lorenzo e Amanda Mariavittoria. Le reazioni della Casa e, in particolar modo, di Shaila sono state molto forti. Quali saranno gli sviluppi?

Un nuovo “dramma” d’amore tra le mura della Casa: tra Mariavittoria e Tommaso si sta consumando l’ennesima crisi, riusciranno a superare questo momento?

Grande Fratello, cast e concorrenti 2024: chi sono?

I concorrenti attualmente all’interno della casa sono: Alfonso d’Apice (imprenditore), Helena Prestes (modella), Javier Martinez (pallavolista), Jessica Morlacchi (cantante), Amanda Lecciso (imprenditrice), Luca Calvani (attore e modello), Shaila Gatta (ex velina/ballerina), Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo (ex volti di Non è la rai), Tommaso Franchi (idraulico), Mariavittoria Minghetti (Medico estetico), Bernardo Cherubini (Organizzatore d’eventi), Chiara Cainelli (Influencer e modella), Emanuele Fiori (Fisioterapista), Federica Petagna (Estetista), Lorenzo Spolverato (Modello), Maria Monsè (Attrice e personaggio TV) e sua figlia Perla Maria Monsè (Studentessa e influencer), Stefano Tediosi (Barista, ristoratore), Yulia Naomi Bruschi (Direttrice creativa di un locale), Zeudi di Palma (Modella).

Grande Fratello, diretta puntata 9 dicembre 2024: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire il Grande Fratello 2024 in diretta dalle ore 21:35 su Canale 5. La puntata sarà visibile anche in streaming, su Mediaset Infinity.

