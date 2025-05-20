You, non ci sarà la sesta stagione: l’addio è ufficiale. I motivi

La quinta è recentemente arrivata su Netflix e i fan l’hanno letteralmente divorata, ma ci sarà un seguito?

La quinta stagione di You era attesissima e adesso che è finalmente arrivata in tanti si stanno domandando se ne vedremo una sesta. Sono passati sei anni da quando la storia di Joe Goldberg, interpretato da Penn Badgley, è arrivata sul piccolo schermo, appassionando tantissimi telespettatori.

Ispirata ai libri di Caroline Kepnes, parliamo di una delle serie più di successo di Netflix e per questo in tanti vorrebbero un sequel. La notizia che la quinta stagione di You è stata l’ultima, infatti, ha spiazzato non poco, ma dietro questa scelta ci sarebbero delle ragioni ben precise.

Perché non c’è la sesta stagione di You? I motivi

Nell’ultimo capitolo dell’amata serie vedremo Joe tornare a New York con la moglie Kate e il figlio, riaprirà la sua amata libreria Mooney, lo spietato – quanto insolito – serial killer non uccideva da tre ani, ma tornare alla sua vita passata farà riaffiorare in lui una serie di ricordi. Il finale è più brutale che mai e ha lasciato molti fan di stucco e c’è chi ha polemizzato per un epilogo che non avrebbe rispettato le aspettative.

Non ci sarà però nessun seguito, il 24 marzo del 2023 Netflix aveva annunciato il rinnovo di una quinta e ultima stagione della serie, spiegando che la storia del serial killer univa un arco temporale di cinque stagioni, dunque sarà impossibile vedere un sesto capitolo, l’addio è definitivo e difficilmente la produzione cambierà idea, a meno che non si pensi a uno spin off.

Lo showrunner della serie si è detto molto soddisfatto del finale, spiegando che hanno concluso la storia in un modo che loro ritengono “soddisfacente ed emozionante” e poi ha sottolineato come ci fosse un modo inevitabile di far finire questa storia, dunque se si fosse fatto altrimenti si sarebbe rischiato di danneggiare l’intera serie. Anche l’attore protagonista ha chiarito come sono passati otto anni da quando ha accettato questa parte e ha fatto cose che mai avrebbe immaginato di riuscire a fare.

Il finale della quinta stagione di You, dunque, non poteva che essere immaginato in questo modo. Per chi ancora non ha terminato la serie, basti sapere che Badgley ritiene che il protagonista da lui interpretato, Joe, riceverà ciò che si merita e che le donne in questa serie tv hanno avuto un ruolo di eroine: “(…) Tutte le protagoniste femminili stanno diventando eroine a pieno titolo in ogni episodio, alle prese con questo problema. Speriamo che lo facciano anche gli spettatori”.

La notizia che la sesta stagione di You non ci sarà era già stata data quando fu annunciato il finale della serie, ma solo adesso che le puntate sono andate in onda e, quindi, l’epilogo è noto, appare chiaro che non potrà esserci alcun seguito e la parola “fine” è stata ormai “scritta”.