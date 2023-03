Da “Ciao, tu” ad “Addio, tu”. Mentre la quarta stagione ha appena trovato la sua conclusione con la seconda parte, Netflix ha deciso di dare una conclusione a You: la quinta stagione, annunciata ieri, venerdì 24 febbraio 2023, sarà anche l’ultima. Esatto, You 5 ci sarà: La saga di Joe Goldberg (Penn Badgley) troverà nel 2024 così il suo epilogo, dopo sei anni, numerosi omicidi ed una non semplice strada per farsi conoscere al pubblico.

Perché se è vero che gran parte del pubblico in giro per il mondo conosce You grazie a Netflix, la serie in realtà era nata per la cara vecchia tv lineare. Era stata Lifetime, infatti, ad ordinare la prima stagione della serie, tratta dalla saga letteraria (composta ad oggi da tre libri) di Caroline Kepnes.

Addio… YOU. Joe Goldberg tornerà per la quinta e ultima stagione di YOU. pic.twitter.com/m4p0ovqcO0 — Netflix Italia (@NetflixIT) March 24, 2023

In onda nel 2018, i primi dieci episodi di You non avevano attirato il pubblico sperato, calando negli ascolti di puntata in puntata. La cancellazione avvenne dunque dopo la prima stagione, e fu in quel momento che entrò in gioco il colosso statunitense, con la magia già fatta in occasione di altre serie cancellate dalla tv tradizionale e poi salvate dalla piattaforma (il caso più eclatante è quello de La Casa di Carta).

Netflix aveva i diritti per la distribuzione internazionale e per la seconda visione negli Stati Uniti. Fu solo dopo che la serie andò in onda in tv che You esplose come fenomeno globale: dalla cancellazione al salvataggio il passaggio fu breve. You, diventata serie Netflix a tutti gli effetti, si è così trasformata in una delle serie di punta del proprio catalogo nonostante, va detto, una trama che non sempre ha convinto la critica, ma che ha creato una vera e propria dipendenza grazie agli elementi thriller ed i colpi di scena ben piazzati.

Netflix You, la stagione 4 riscrive un format all'insegna del giallo, ma basterà? La recensione Ma, soprattutto, a far restare il pubblico davanti allo schermo è sempre stata la solita domanda: “ce la farà Joe questa volta?”. Il personaggio dell’ex Dan di Gossip Girl è infatti l’incarnazione dell’espressione “mai una gioia”, sempre pronto a rimettersi in gioco, a voler cambiare, ma anche altrettanto predisposto a cambiare idea ed a ricadere nelle stesse ossessive abitudini. Un personaggio wannabe Dexter Morgan, certo, ma al tempo stesso consapevole dei propri limiti e, forse anche per questo, capace di farsi amare dal pubblico.

Che You fosse una serie destinata a Netflix lo si sarebbe dovuto capire subito: come dichiarato dai creatori Greg Berlanti e Sera Gamble l’idea di portare in tv Joe Goldberg fu inizialmente proposta a Showtime (che declinò, forse consapevole delle troppe somiglianze con il suo Dexter) e poi proprio a Netflix, non una volta, ma per ben due volte. “Sentivo che era una serie da maratona”, ha detto ad Entertainment Weekly Berlanti, aggiungendo che dopo il successo ottenuto dalla distribuzione della prima stagione (40 milioni di spettatori nelle prime quattro settimane) il boss di Netflix Ted Sarandos ammise che avrebbero dovuto produrla fin da subito.

You 4 stagione, le foto della serie tv Netflix Guarda le altre 25 fotografie → Il caso ha comunque voluto che You tornasse a Netflix, e che con la spinta del gradimento del pubblico si trasformasse in una di quelle serie con cui la piattaforma ha fatto il proprio successo in questi anni, tanto da ottenere -cosa ormai sempre più rara in quel di Netflix- un rinnovo fino a cinque stagioni.

Con la quinta, dunque, si chiuderà la saga di Joe, che ormai dopo amori finiti male, la paternità, cambi di città e trasferimenti in Europa ha vissuto tutto quello che poteva vivere. La quinta stagione tornerà negli Stati Uniti, dopo che il finale della quarta (che evitiamo di spoilerare) sembra voler segnare l’inizio di una nuova vita per il protagonista. Ma sappiamo che per Joe Goldberg le buone intenzioni non funzionano mai.