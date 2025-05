X Factor, alla conduzione torna Giorgia: i giudici della prossima edizione

Giorgia è stata confermata conduttrice della prossima edizione di X Factor. Un annuncio – quello fatto dal palinsesto Sky – che è arrivato sul profilo social del programma mediante un video pubblicato dalla stessa cantante. Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, l’artista è quindi tornata a vestire i panni di conduttrice, dimostrando ancora una volta il suo talento anche nell’essere al timone di un prodotto televisivo.

Giorgia torna a X Factor in veste di conduttrice

Sul palco della nuova edizione di X Factor tornerà ancora una volta la cantante Giorgia, che ha accettato di rimettersi in gioco come presentatrice. Il talent tornerà in onda nel mese di settembre e, nel video annuncio da lei postato, ha detto: “Ragazzi, ho grandi novità. Deve però restare tra noi. Ci vedremo presto mi sa”. Ha così mostrato il tag del talent scritto sulla mano: X Factor 2025. Al momento non ci sono molte altre informazioni su cosa accadrà durante la prossima edizione, anche perché non sono ancora stati confermati i giudici.

La scorsa edizione è d’altronde stata invasa da molte novità. In primis Giorgia si è scoperta conduttrice, e poi il palinsesto Sky ha organizzato la finale live in piazza a Napoli. “Dieci anni fa avrei detto di no a X Factor. Ora sono molto più aperta. Non mi aspettavo andasse così bene“, aveva commentato Giorgia dopo la fine del programma. Antonella D’Errico – Executive Vice President Content Sky Italia – ha invece dichiarato: “Siamo entusiasti di poter confermare Giorgia alla conduzione di X Factor 2025, dopo un’edizione sorprendente, in cui ha saputo cucirsi addosso un ruolo per lei inedito. Il pubblico l’ha amata da subito, e non vediamo l’ora di riaccoglierla sul palco dopo un’annata per lei incredibile che l’ha riconfermata icona e regina della musica italiana. Bentornata Giorgia nella famiglia di X Factor!”.

Chi saranno i giudici di X Factor 2025

Al momento ci sono ancora molti dubbi su chi saranno i giudici della prossima edizione del talent Sky. Lo scorso anno Manuel Agnelli aveva parlato di un suo presunto addio al programma, a cui ha preso parte per molto tempo in qualità di giudice. Si aspettano aggiornamenti anche sull’eventuale presenza di Achille Lauro che, durante un’intervista rilasciata per Radio Deejay, aveva detto: “Dalla primavera 2026 farò i palazzetti. X Factor? Non è detto. Io propongo Linus“. Il talent inizierà il prossimo settembre e sarà trasmesso sempre su Sky e in streaming su Now Tv.