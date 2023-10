Da questa sera, 26 ottobre 2023, il palco della X Factor arena si accenderà per il via ai live dell’edizione 2023 del talent show Sky Original in onda su Sky Uno e in streaming su NOW. Francesca Michielin, conduttrice per il secondo anno consecutivo, accoglierà sul palco i 12 talenti divisi in quattro squadre capitanate ciascuna da: Ambra Angiolini, Morgan, Fedez e Dargen d’Amico.

A margine della conferenza stampa di presentazione dei live X Factor tenutasi martedì mattina, 24 ottobre 2023, TvBlog ha rivolto alcune domande a ciascuno degli artisti di ogni squadra.

Nella squadra di Fedez, tutta al femminile, troviamo tre caratteri forti, quelli di Asia, Maria Tomba e SARAFINE.

Asia: “Da me aspettatevi di tutto!”

Classe 2004, Asia Leva ha subito capito che la musica sarebbe stata la colonna sonora della sua vita. Determinata, sicura di sé, già dalle audition si è capito che la sua grinta non avrebbe lasciato nessuno indifferente.

Ho ancora impressa la tua espressione dopo la rap battle con Alice Barbara Tombola ai bootcamp, vi siete sentite dopo la messa in onda della puntata.

No, non ci siamo sentite. Mi dispiace, ma no.

Hai già mostrato tutta la tua verve, la tua energia in queste puntate di selezioni dove ti stiamo conoscendo meglio. A questo punto cosa dobbiamo aspettarci per i live?

Penso che da me ci si possa aspettare di tutto, credo proprio sia così. Dalla canzone più triste al pezzo più pazzo. Non voglio spoilerare niente…

Maria Rosa: “Il mio X Factor sarà fucsia”

Racconta di sogni e avventure e di un mondo visto, appunto, attraverso il “filtro dei colori”.

Ora che vuoi portare il tuo mondo rosa fuori dalla cameretta glitterata, qual è il colore che vuoi assegnare al tuo percorso nei live?

Il fucsia. Perché mi trasmette molta allegria, rappresenta appieno la mia personalità ed è molto brillante.

SARAFINE: “Porto qualcosa che potrebbe piacere o essere demolito”

Anche Sara Sorrenti (questo il suo vero nome) ha inseguito la musica fino a farne obiettivo primario per realizzarsi. lavori: Faceva l’assistente amministrativa, si è sempre occupata di tasse e contabilità, e la musicista, ma poi ha deciso di seguire la sua passione e si è licenziata dedicandosi al suo sogno.

Fuori dai denti, mettendo da parte per qualche secondo il fair play, cosa puoi avere tu rispetto ad altri?

Una cosa che può essere un’arma a doppio taglio. Porto qualcosa di molto identitario quindi potrebbe essere un bene o un male, potrebbe piacere o essere demolito in maniera violentissima.