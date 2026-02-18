WWE, storico annuncio: il primo Premium Live Event in Italia. Torino ospita il Clash in Italy il 31 maggio 2026 | Un tour di cinque date

L’annuncio è ufficiale ed è storico. La WWE, il colosso americano del wrestling, porta per la prima volta in Italia un Premium Live Event: l’appuntamento è allA Inalpi Arena di Torino per domenica 31 maggio 2026. Annunciati anche un Monday Night Raw per il giorno dopo, sempre a Torino e tre date a Roma, Firenze e Bologna

La notizia era nell’aria da tempo, già preannunciata e ormai data per scontata. Mancavano i dettagli e ufficialità. Ma oggi l’attesa è finita: la WWE terrà il suo primo Premium Live Event in Italia. L’evento si chiamerà “Clash in Italy” e si svolgerà domenica 31 maggio 2026 alla Inalpi Arena di Torino, nell’ambito del WWE European Summer Tour che toccherà Italia, Spagna, Francia, Portogallo e Regno Unito.

WWE, un annuncio storico

Per capire la portata storica di questo annuncio bisogna fare un passo indietro. La WWE non organizzava un tour europeo di queste dimensioni da almeno vent’anni: l’ultimo paragonabile risale al 2005 quando la compagnia portò in Italia sia Raw (cinque date) che Smackdown (sette date) con una ricchezza di eventi e di palinsesto che non si era mai vista. Era un tour segnato dal dolore per l’improvvisa scomparsa di Eddie Guerrero, wrestler amatissimo nel nostro paese.

Da allora le presenze in Italia della WWE si erano via via ridotte con alcuni live show fino a un lungo periodo di assenza. La compagnia era tornata in Italia con alcuni show andati immediatamente sold out che avevano scatenato di nuovo l’entusiasmo e la passione dei fan. Addirittura entusiasti dopo l’annuncio di Triple H, al momento leader creativo della compagnia insieme alla moglie Stephanie McMahon, figlia del fondatore storico del colosso americano, Vince McMahon, che aveva confermato l’intenzione dell’azienda di investire in Italia con diversi show, alcuni dei quali da proporre come PLE, Premium Live Event, i primi mai realizzati nel nostro paese.

Cinque date, due show live in TV

Per capire la portata storica di questo annuncio bisogna fare un passo indietro. La WWE non organizzava un tour europeo di queste dimensioni da oltre vent’anni: l’ultimo paragonabile risale ai primi anni 2000 nel pieno Boom del wrestling in Italia all’epoca irradiato da Sky ma anche da Mediaset e Sportitalia. Da allora le presenze nel Vecchio Continente si erano ridotte a sporadici show live non televisivi, senza mai raggiungere la portata di quello che sta per arrivare. Il “Clash in Italy” rappresenta inoltre un primato assoluto: mai nella storia della WWE un Premium Live Event – la categoria di eventi che in passato era definita pay-per-view come WrestleMania, SummerSlam e Royal Rumble – era stato prodotto nel nostro Paese.

Non si tratta però di un appuntamento isolato. Il weekend torinese si arricchisce anche della puntata di Monday Night Raw di lunedì 1 giugno, sempre all’Inalpi Arena: due serate consecutive nella stessa arena, entrambe trasmesse live in mondovisione (su Netflix) a testimoniare quanto l’Italia sia diventata una piazza di primissimo piano nel panorama del wrestling mondiale. Il tutto a Torino, una piazza che in passato aveva già ospitato la WWE.

Il ritorno di Smackdown

L’Italia sarà protagonista del tour anche con Friday Night SmackDown, show televisivo che viene registrato e postprodotto e che andrà in onda venerdì 5 giugno dall’Unipol Arena di Bologna. A completare il quadro italiano, due live show non televisivi: sabato 6 giugno al Palazzo dello Sport di Roma e domenica 7 giugno al Nelson Mandela Forum di Firenze. Cinque date nel nostro Paese in poco meno di due settimane: un segnale inequivocabile di quanto il mercato italiano sia oggi considerato strategico dalla WWE.

La WWE ha già anticipato che il tour vedrà protagoniste alcune delle stelle più attese del roster: dal World Heavyweight Champion CM Punk all’Undisputed WWE Champion Drew McIntyre, passando per “The American Nightmare” Cody Rhodes, amatissimo nel nostro poaese. Confermata la presenza delle campionesse femminili Stephanie Vaquer e Jade Cargill, i World Tag Team Champions The Usos, fino allo svizzero GUNTHER, che recentemente ha sconfitto John Cena nell’ultimo match ufficiale del fuoriclasse che ha da poco lasciato il wrestling attivo oltre a Sami Zayn e Liv Morgan. Un cast di tutto rispetto per quello che si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti i fan italiani del wrestling.

Biglietti in vendita

Per registrarsi all’accesso prioritario alle prevendite è già possibile visitare il sito www.wwe.com/wweliveeurope. Le prevendite partiranno mercoledì 11 marzo, mentre la vendita generale dei biglietti aprirà venerdì 13 marzo. Il sold out di tutte le date è scontato. Facile immaginare una ressa impressionante per i due show di Torino per i quali i prezzi, così come nelle date dei PLE saranno purtroppo ingenti…

Calendario completo WWE European Summer Tour 2026

Venerdì 29 maggio – Friday Night SmackDown, Olimpic Arena Badalona (Barcellona, Spagna)

Domenica 31 maggio – Clash in Italy (Premium Live Event), Inalpi Arena (Torino)

Lunedì 1 giugno – Monday Night Raw, Inalpi Arena (Torino)

Martedì 2 giugno – Live Show, Zénith de Strasbourg (Strasburgo, Francia)

Mercoledì 3 giugno – Live Show, MEO Arena (Lisbona, Portogallo)

Giovedì 4 giugno – Live Show, Palacio Vistalegre (Madrid, Spagna)

Venerdì 5 giugno – Friday Night SmackDown, Unipol Arena (Bologna)

Sabato 6 giugno – Live Show, Palazzo dello Sport (Roma)

Domenica 7 giugno – Live Show, Nelson Mandela Forum (Firenze)

Lunedì 8 giugno – Monday Night Raw, Accor Arena (Parigi, Francia)

Lunedì 22 giugno – Monday Night Raw, O2 Arena (Londra, Regno Unito)