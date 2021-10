Per gli appassionati di wrestling, è da segnalare che la WWE, la World Wrestling Entertainment, per la prima volta, ha già annunciato le date e i luoghi degli eventi pay-per-view che si terranno nel 2022.

Anche il prossimo anno, per il terzo anno consecutivo, ci sarà una WrestleMania di due notti, che si terrà il 2 e il 3 aprile all’AT&T Stadium di Dallas. Il 2022, inoltre, segnerà il record, per la WWE, per quanto riguarda il maggior numero di eventi negli stadi in un singolo anno (un minimo di quattro).

Per la prima volta, inoltre, ci sarà un evento PPV il primo dell’anno, il Day 1, che si terrà alla State Farm Arena di Atlanta.

Altri eventi, che si terranno a febbraio e ad ottobre, verranno annunciati prossimamente. Molto probabilmente, verranno annunciate novità riguardanti gli eventi Elimination Chamber o Fastlane (che l’anno scorso non si è tenuto) che, solitamente, vengono programmati tra la Royal Rumble (che si tiene sempre a gennaio) e WrestleMania.

Un’altra piccola novità riguarda SummerSlam che, nel 2022, non si terrà ad agosto ma a luglio, mese in cui andrà in onda in streaming anche Money In The Bank.

Di seguito, trovate il programma, provvisorio quindi, dei pay-per-view 2022 della WWE. Tutti gli eventi pay-per-view della WWE saranno trasmessi, in streaming, sulla piattaforma WWE Network.

WWE: i pay-per-view del 2022

Sabato 1 gennaio – Day 1 alla State Farm Arena di Atlanta

Sabato 29 gennaio – Royal Rumble al The Dome all’America’s Center di St. Louis

Sabato 2 e domenica 3 aprile – WrestleMania all’AT&T Stadium di Dallas

Domenica 8 maggio – Pay-Per-View al Dunkin’ Donuts Center di Providence, R.I.

Domenica 5 giugno – Pay-Per-View all’Allstate Arena di Chicago

Sabato 2 luglio – Money In The Bank all’Allegiant Stadium di Las Vegas

Sabato 30 luglio – SummerSlam al Nissan Stadium di Nashville

Sabato 3 settembre o domenica 4 settembre – Pay-Per-View presso una sede da definire

Sabato 26 novembre – Survivor Series al TD Garden di Boston