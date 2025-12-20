A Bengaluru la finale della World Tennis League, torneo a squadre di fine stagione, mette di fronte gli Eagles di Monfils e Badosa e i Kites di Kyrgios e Kostyuk, con gli indiani grandi protagonisti.

World Tennis League 2025, finale Eagles-Kites: Monfils e Badosa sfidano Kyrgios e Kostyuk

La quarta edizione della World Tennis League arriva al suo ultimo atto con una finale che promette spettacolo a Bengaluru: da una parte gli AOS Eagles, dominatori della fase a gironi, dall’altra gli Aussie Mavericks Kites, capaci di strappare il pass all’ultimo respiro.

Come funziona la World Tennis League

Format veloce, set unici e punteggio sulla base della somma dei game conquistati: un tennis “da esibizione” solo sulla carta, perché in campo l’intensità è stata da torneo vero, complice anche la presenza di big come Daniil Medvedev, Elina Svitolina e Denis Shapovalov, già eliminati.

Gli Eagles arrivano alla sfida decisiva con la consapevolezza di essere la squadra più continua del lotto. Il 3-0 nel round robin, con 65 game vinti e solo 41 persi, racconta una superiorità netta, costruita su un gruppo che ha trovato chimica immediata tra singolari e doppi. Il pubblico indiano ha adottato la formazione come propria, trascinato dalle prove dei beniamini di casa.

Eagles, Monfils e Badosa guidano ma decidono gli indiani

Il volto più riconoscibile degli Eagles è quello di Gael Monfils, showman per eccellenza, capace di prendersi la scena già nel successo all’esordio contro Medvedev. Ma la colonna portante del team è diventata presto la struttura “a tre teste” formata dallo stesso francese, da Paula Badosa e dalla coppia di casa Sumit Nagal–Shrivalli Bhamidipaty.

Contro gli Hawks, nell’ultima giornata, è arrivato un perentorio 22-12 che ha certificato lo stato di forma della squadra: Monfils e Bhamidipaty hanno ceduto il misto in apertura, ma Nagal ha travolto Shapovalov 6-1, Bhamidipaty ha dominato Maaya Rajeshwaran 6-2 e il doppio Badosa–Bhamidipaty ha chiuso i conti 6-3. Numeri che spiegano perché gli Eagles arrivino alla finale con l’etichetta di favoriti.

Kites, la rincorsa di Kyrgios e Kostyuk

I Kites hanno vissuto un percorso molto più accidentato. Solo una vittoria nelle tre sfide del round robin, ma centrata nel momento più importante, lo spareggio qualificazione contro i Falcons. A mettere in moto la rimonta è stata Marta Kostyuk, protagonista sia in singolare sia in doppio misto con Dhakshineswar Suresh: due successi per 6-4 che hanno indirizzato la serata.

Il nome che accende la fantasia del pubblico resta quello di Nick Kyrgios, rientrato gradualmente nel circuito e utilizzato soprattutto in doppio. L’australiano ha alternato lampi e passaggi a vuoto, ma resta una mina vagante che, in un match secco, può cambiare inerzia con un paio di colpi vincenti e molto carisma.

La vera sorpresa del torneo, però, si chiama Suresh: l’indiano ha firmato il colpo più pesante della fase a gruppi superando Medvedev 6-4 nella sfida decisiva. La sua crescita, insieme alla solidità di Kostyuk, rende i Kites una squadra molto più pericolosa di quanto dica il bilancio complessivo dei game.

Precedenti e chiavi tattiche della sfida

Eagles e Kites si sono già incrociati nella seconda giornata, in una partita a senso unico: Badosa ha travolto Kostyuk 6-1, poi in doppio misto Monfils–Badosa ha regolato Kostyuk–Suresh 6-3, prima del successo Monfils–Nagal su Kyrgios–Suresh e del sigillo finale di Nagal su Suresh in singolare. Un 4-0 nei set che racconta in maniera brutale il gap visto in quel momento.

La finale, però, potrebbe avere un copione diverso. Kites arrivano con fiducia rinforzata dal blitz sui Falcons, Eagles sanno di doversi confermare dopo aver dominato il girone. Molto passerà dalla qualità delle prime di servizio nei doppi e dalla capacità di Nagal e Suresh di gestire la pressione davanti al pubblico di casa. Monfils e Badosa sembrano garantire una base più solida, ma con Kyrgios in campo e un format così rapido, il margine per le sorprese resta alto.

Diretta TV e streaming

LA World Tennis League sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Supertennis, canale in chiaro sul digitale terrestre visibile gratuitamente anche sulla piattaforma digitale di SKY e in streaming su SupertennisX.