Women’s Champions League, stasera ultimo turno da brividi: tutti i verdetti della fase campionato | In campo Roma e Juventus

La UEFA Women’s Champions League è arrivata al momento più delicato della sua fase campionato. Oggi si gioca l’ultima giornata, con tutte le partite in contemporanea alle 21.00, una scelta che esalta la tensione sportiva e restituisce alla competizione un sapore quasi antico. E anche se molte sentenze sono ormai ufficiali, le classifiche restano aperte con calcoli destinati a cambiare minuto dopo minuto e una posta in palio altissima: l’accesso diretto ai quarti di finale oppure il passaggio, più insidioso, dai playoff.

Champions League femminile, chi passa

Il format è, pur ridotto nelle sue dimensioni, identico alla Champions League maschile: diciotto squadre in un’unica classifica e sei partite. Le quattro squadre più in alto si qualificano direttamente ai quarti di finale: quelle posizionate dal quinto al dodicesimo posto accedono a un playoff a eliminazione diretta.

Juventus e Roma, obiettivi e prospettive diverse

Per quanto riguarda le italiane, l’attenzione è inevitabilmente concentrata sulla Juventus. La sfida casalinga contro il Manchester United rappresenta un vero spartiacque: vincere significherebbe consolidare la posizione nelle zone alte della classifica e tenersi lontane dai playoff. Un risultato che avrebbe anche un peso simbolico, confermando la crescita europea delle bianconere in una competizione sempre più competitiva. La Juventus in questo momento è quarta con dieci punti. Solo una vittoria terrebbe la squadra bianconera protetta dalla rimonta di squadre di grande tradizione come Real Madrid, Bayern Monaco, Wolfsburg e Arsenal.

Discorso diverso invece per la Roma, già fuori dai giochi per la qualificazione. Un solo punto in classifica rende la sfida contro le austriache del St. Pölten – anch’esse eliminate – una passerella utile solo a chiudere il percorso con dignità e per accumulare esperienza internazionale in vista delle prossime stagioni.

Una serata europea da seguire tutta d’un fiato

Il programma dell’ultima giornata propone incroci di grande fascino anche oltre i confini italiani: Bayern Monaco contro Vålerenga, Lione contro Atlético de Madrid, Paris FC-Barcellona, Wolfsburg-Chelsea e Benfica-PSG sono solo alcuni dei match che contribuiranno a ridisegnare la mappa della fase a eliminazione diretta.

Women’s Champions League, dove vederla in tv

Dal punto di vista televisivo, Disney+ trasmetterà tutte le partite in diretta streaming, offrendo agli abbonati la possibilità di seguire l’intera serata senza interruzioni e di spostarsi da un campo all’altro nei momenti decisivi. Un’occasione importante non solo per il verdetto sportivo, ma anche per misurare la crescita di interesse e visibilità di una competizione che, stagione dopo stagione, sta diventando un appuntamento sempre più centrale nel panorama calcistico europeo.

Women’s Champions League

Il calendario

Bayern Monaco–Vålerenga

Benfica–PSG

Juventus–Manchester United

Leuven–Arsenal

Lione–Atlético Madrid

Paris FC–Barcellona

Roma–St. Pölten

Twente–Real Madrid

Wolfsburg–Chelsea

Questa la classifica dopo cinque giornate

Barcellona 13

Lione 13

Chelsea 11

Juventus 10

Real Madrid 10

Bayern Monaco 10

Wolfsburg 9

Arsenal 9

Manchester United 9

Paris FC 8

Atlético Madrid 7

Leuven 6

Vålerenga 4

Twente 2

Benfica 1

PSG 1

Roma 1

St. Pölten 1