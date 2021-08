Il nuovo capitolo della saga di Windstorm arriva su Canale 5: Windstorm 5 – Uniti per sempre va in onda questa sera, giovedì 26 agosto 2021, alle 21:20, in prima tv a brevissima distanza dall’uscita internazionale, slittata di qualche mese rispetto al previsto causa pandemia. Siete appassionati delle avventure dell’ormai celebre cavallo e della sua migliore amica e volete sapere cosa e chi dovranno affrontare questa volta? Siete nel posto giusto: proseguite nella lettura!

Windstorm 5- Uniti per sempre, la trama

Si torna nella tenuta di Kaltenbach, dove Ari (Luna Paiano) ed il cavallo Windstorm ormai sono di casa. E’ estate, ed un tipico temporale estivo si abbatte sulla tenuta. La perturbazione colpisce però in particolare la carovana di un circo equestre che, in cerca di un riparo, si reca proprio a Kaltenbach.

Qui, ovviamente, vengono accolti con piacere: per Ari è l’occasione di conoscere meglio la vita del circo, da cui resta estremamente affascinata, ma al tempo stesso anche preoccupata, essendo la vita di quei cavalli molto stressante a causa degli spettacoli e dei continui allenamenti e viaggi.

In particolare, la ragazza si affeziona al vecchio cavallo Hurricane, che decide di aiutare per regalargli un po’ di serenità: per farlo, escogita un piano che coinvolge anche, oltre allo stesso Windstorm, anche il circense Carlo (Matteo Miska).

Ma Yiri (Gedeon Burkhard), furbo direttore del circo, scopre presto il loro piano e non lo approva: va così al contrattacco, finendo per mettere in pericolo Windstorm. Ari, aiutata da Mika (Hanna Binke), tornata dal Canada, dovrà così affrontare questa nuova minaccia e salvare Hurricane e Windstorm.

Windstorm 5 -Uniti per sempre, il cast

Il cast di questo quinto film-tv di Windstorm è composto sia da attori ed attrici presenti fin dalle origini della saga ma anche, ovviamente, da nuovi volti, alcuni già noti in Italia.

Luna Paiano è Ari, la protagonista della saga di Windstorm a partire dal quarto film, giunta a Kaltenbach per seguire una terapia ed appassionati ai cavalli ed in particolare a Windstorm.

Hanna Binke è Mika, protagonista di primi tre film della saga, per poi passare il testimone ad Ari. Nonostante questo, compare anche nel quarto e nel quinto film, seppur con un ruolo secondario.

Tilo Prückner è Herr Kaan, istruttore di equitazione di Kaltenbach, anche lui presente dal primo film.

Cornelia Froboess è Maria, nonna di Mika e proprietaria della tenuta di Kaltenbach, che asseconda la nipote nelle sue passioni e nei suoi sogni.

Marion Alessandra Becker è Marianne.

Amber Bongard è Fanny Schleicher.

Henriette Morawe è Tinka Anders.

Matteo Miska è Carlo, membro del circo che si ferma a Kaltenbach e che aiuta Ari nel suo piano a favore di Hurricane.

Gedeon Burkhard è Yiri, direttore del circo. L’attore è noto per aver recitato anche in Squadra Speciale Cobra 11 e per essere stato protagonista de Il Commissario Rex dalla quarta alla settima stagione.

Windstorm 5 – Uniti per sempre, curiosità

L’uscita di questo capitolo di Windstorm è stata piuttosto complicata. Le riprese si sono svolte nell’estate 2019 nell’Assia settentrionale ed a Monaco di Baviera. L’uscita era prevista il 17 maggio 2020, ma il perdurare dell’emergenza sanitaria ha spinto i produttori a rimandare la premiere del film prima a dicembre 2020 e poi a marzo 2021. Infine, si è deciso di far uscire il film il 29 luglio 2021. In Italia, quindi, arriva a meno di mese dalla sua uscita tedesca.

Windstorm 6 ci sarà?

Per ora non è in produzione un sesto capitolo di Windstorm: d’altra parte, è ancora troppo presto per valutare una nuova pellicola (considerata anche la pandemia in corso). Va detto, però, che la saga inizialmente doveva essere composta da un solo film, il primo, ma il suo successo spinse alla realizzazione di ulteriori pellicole. Non da è escludere, quindi, che Windstorm possa trovare nuove avventure da raccontare.

Windstorm 5 – Uniti per sempre, streaming

E’ possibile vedere Windstorm 5 in streaming anche durante la messa in onda televisiva su Mediaset Infinity Play, sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Il film-tv sarà anche caricato online dopo la sua messa in onda.