Importante appuntamento per gli appassionati di tennis per quanto riguarda le prossime due settimane. Dal 3 al 16 luglio 2023, infatti, si terrà la 136esima edizione dei Championships, il Torneo di Wimbledon, terza prova stagionale dello Slam che si giocherà sui campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Il torneo andrà in onda in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW (in fondo, trovate la programmazione completa). Sky garantirà la copertura dell’evento con oltre 400 ore di programmazione live. I canali dedicati, oltre a Sky Sport 4K, saranno i 6 canali Sky Sport dal 251 al 256 (rinominati da Wimbledon 1 a Wimbledon 6), Sky Sport Tennis, canale di riferimento che ha una nuova numerazione (canale 203), Sky Sport Summer e Sky Sport Arena.

I telecronisti principali saranno Elena Pero e Paolo Bertolucci che, insieme a Luca Boschetto, commenteranno i match del Campo Centrale.

Tutti i giorni, inoltre, andranno in onda Studio Wimbledon, condotto da Eleonora Cottarelli, con Ivan Ljubicic, Filippo Volandri, Paolo Lorenzi e Stefano Meloccaro in collegamento da Londra, e il magazine The Insider – Highlights Show.

Per quanto riguarda la programmazione in chiaro, invece, su SuperTennis, sempre dal 3 luglio, andranno in onda tre edizioni di SuperTennisToday (alle ore 17, alle ore 20:55 e alle ore 23:30) e la differita integrale del match più bello della giornata che andrà in onda a partire dalle ore 21.

I tennisti italiani impegnati a Wimbledon saranno Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego (che, al primo turno, affronterà Berrettini), Marco Cecchinato, Matteo Arnaldi, Martina Trevisan, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Sara Errani e Lucrezia Stefanini.

Wimbledon 2023 su Sky Sport: la programmazione

Lunedì 3 luglio

dalle 12 alle 22 – Prima giornata – Sky Sport Summer e Sky Sport Arena

dalle 12 alle 14:15 – Prima giornata – Sky Sport Tennis

ore 14:15 – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e Sky Sport 4k

dalle 14:30 alle 22 – Prima giornata – Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k

ore 22 – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e Sky Sport 4k

ore 22.30 – “The Insider – Highlights Show” – Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k

Martedì 4 luglio

dalle 12 alle 18 – Seconda giornata – Sky Sport Summer

dalle 12 alle 22 – Seconda giornata – Sky Sport Arena

dalle 12 alle 14:15 – Seconda giornata – Sky Sport Tennis

ore 14:15 – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e Sky Sport 4k

dalle 14:30 alle 22 – Seconda giornata – Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k

ore 22 – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e Sky Sport 4k

ore 22:30 – “The Insider – Highlights Show” – Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k

Mercoledì 5 luglio

dalle 12 alle 22 – Terza giornata – Sky Sport Summer e Sky Sport Arena

dalle 12 alle 14:15 – Terza giornata – Sky Sport Tennis

ore 14:15 – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e Sky Sport 4k

dalle 14:30 alle 22 – Terza giornata – Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k

ore 22 – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e Sky Sport 4k

ore 22:30 – “The Insider – Highlights Show” – Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k

Giovedì 6 luglio

dalle 12 alle 22 – Quarta giornata – Sky Sport Summer e Sky Sport Arena

dalle 12 alle 14:15 – Quarta giornata – Sky Sport Tennis

ore 14:15 – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e Sky Sport 4k

dalle 14:30 alle 22 – Quarta giornata – Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k

ore 22 – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e Sky Sport 4k

ore 22:30 – “The Insider – Highlights Show” – Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k

Venerdì 7 luglio

dalle 12 alle 13:15 – Quinta giornata – Sky Sport Summer

dalle 12 alle 14:15 – Quinta giornata – Sky Sport Tennis

ore 14:15 – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e Sky Sport 4k

dalle 14:30 alle 22 – Quinta giornata – Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k

dalle 15:05 alle 16:45 – Quinta giornata – Sky Sport Summer

dalle 18:35 alle 22 – Quinta giornata – Sky Sport Summer

ore 22 – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e Sky Sport 4k

ore 22:30 – “The Insider – Highlights Show” – Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k

Sabato 8 luglio

dalle 12 alle 14:15 – Sesta giornata – Sky Sport Tennis

dalle 12 alle 17:05 – Sesta giornata – Sky Sport Arena

ore 14:15 – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e Sky Sport 4k

dalle 14:30 alle 22 – Sesta giornata – Sky Sport Tennis

dalle 17:45 alle 21:10 – Sesta giornata – Sky Sport Summer

dalle 19 alle 21:10 – Sesta giornata – Sky Sport Arena e Sky Sport 4k

ore 22 – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e Sky Sport 4k

ore 22:30 – “The Insider – Highlights Show” – Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k

Domenica 9 luglio

dalle 12 alle 14:15 – Settima giornata – Sky Sport Tennis

dalle 13:15 alle 15:30 – Settima giornata – Sky Sport Summer

ore 14:15 – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e Sky Sport 4k

dalle 14:30 alle 22 – Settima giornata – Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e Sky Sport 4k

dalle 20:30 alle 22 – Settima giornata – Sky Sport Summer

ore 22 – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e Sky Sport 4k

ore 22:30 – “The Insider – Highlights Show” – Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k

Lunedì 10 luglio

Dalle 12 alle 22 – Ottava giornata – Sky Sport Summer e Sky Sport Arena

dalle 12 alle 14:15 – Ottava giornata – Sky Sport Tennis

ore 14:15 – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e Sky Sport 4k

dalle 14:30 alle 22 – Ottava giornata – Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k

ore 22 – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e Sky Sport 4k

ore 22:30 – “The Insider – Highlights Show” – Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k

Martedì 11 luglio

dalle 12 alle 22 – Nona giornata – Sky Sport Summer e Sky Sport Arena

dalle 12 alle 14:15 – Nona giornata – Sky Sport Tennis

ore 14:15 – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e Sky Sport 4k

dalle 14:30 alle 22 – Nona giornata – Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k

ore 22 – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e Sky Sport 4k

ore 22:30 – “The Insider – Highlights Show” – Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k

Mercoledì 12 luglio

dalle 12 alle 22 – Decima giornata – Sky Sport Summer

dalle 12 alle 14:15 – Decima giornata – Sky Sport Tennis

dalle 14 alle 22 – Decima giornata – Sky Sport Arena

ore 14:15 – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e Sky Sport 4k

dalle 14:30 alle 22 – Decima giornata – Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k

ore 22 – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e Sky Sport 4k

ore 22:30 – “The Insider – Highlights Show” – Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k

Giovedì 13 luglio

ore 14:15 – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e Sky Sport 4k

ore 14:30 – 1a semifinale femminile – Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k

ore 16:30 – 2a semifinale femminile – Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k

a seguire – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e Sky Sport 4k

ore 19 – Finale doppio misto – Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k

ore 21:30 – “The Insider – Highlights Show” – Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k

Venerdì 14 luglio

ore 14:15 – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e Sky Sport 4k

ore 14:30 – 1a semifinale maschile – Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k

ore 17.30 – 2a semifinale maschile – Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k

a seguire – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e Sky Sport 4k

ore 21 – 2a semifinale doppio femminile – Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k

ore 23:30 – “The Insider – Highlights Show” – Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k

Sabato 15 luglio

ore 14:45 – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e Sky Sport 4k

ore 15 – Finale femminile – Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k

a seguire – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e Sky Sport 4k

ore 18 – Finale doppio maschile – Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k

a seguire – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e Sky Sport 4k

ore 21 – “The Insider – Highlights Show” – Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k

Domenica 16 luglio

ore 14:45 – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e Sky Sport 4k

ore 15 – Finale maschile – Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k

a seguire – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e Sky Sport 4k

ore 18 – Finale doppio maschile – Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k

a seguire – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e Sky Sport 4k

ore 21 – “The Insider – Highlights Show” – Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k