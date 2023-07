Nonostante l’estate e il caldo non mancano le serie tv a luglio su Sky e NOW tra novità che debuttano, titoli che proseguono o terminano. Su quest’ultimo fronte chiude la prima stagione della discussa The Idol che tra provocazione ed elementi troppo espliciti ha provato a raccontare il complicato mondo dello spettacolo e gli eccessi dell’industria musicale. Tra le novità è molto attesa la miniserie Una Spia tra Noi ambientata durante la Guerra Fredda, così come l’arrivo dell’ultima stagione di The Blacklist.

Now e Sky Luglio 2023 le serie tv in arrivo

2 Domenica

The Blacklist s.10 la stagione finale su Sky Investigation, una nuova minaccia incombe su Red e il resto della squadra. I Blacklister sembrano decisi ad allearsi per vendicarsi di Red.

17 Lunedì

Una Spia tra noi – A Spy Among Friends, miniserie su Sky Atlantic. Ambientata durante la Guerra Fredda, è ispirata al romanzo di Ben Macintyre “A Spy among Friends: Kim Philby and the Great Betrayal” che racconta la storia vera di Nicholas Elliott e Kim Philby due spie britanniche amici di vecchia data, interpretati da Damian Lewis e Guy Pearce. Philby è in realtà un funzionario del KGB sotto copertura che si ritroverà a dover gestire la lealtà verso l’amico e verso la patria.

19 Mercoledì

Outlander s.7A Sky Serie, prima parte dell’ultima stagione della serie creata da Ronald D. Moore e tratta dai romanzi di Diana Gabaldon. Dopo gli eventi della scorsa stagione Claire (Caitriona Balfe) e Jamie (Sam Heughan) dovranno affrontare nuove avversità. La Guerra d’Indipendenza è imminente, ma alcune domande rimangono ancora senza risposta. Una per tutte: chi ha ucciso la giovane Malva Christie?

22 Sabato

L’amore e la vita – Call the Midwife s.6 Sky Serie: arriva finalmente in Italia la sesta stagione della serie rilasciata in patria nel 2016 (la serie è nel frattempo arrivata alla dodicesima stagione). Al centro le levatrici dell’East End nella Lodra degli anni ’60. Il convento Nonnatus si ritrova ad affrontare nuove sfide, tra cui una chiamata di SOS da un ospedale missionario in Sud Africa.

Now e Sky Luglio 2023 le serie tv che proseguono (o terminano)

Come ogni mese anche a luglio ci sono serie tv che proseguono e in alcuni casi terminano sui canali Sky, visto il rilascio settimanale delle puntate. In particolare lunedì 3 luglio termina in versione originale The Idol la controversa serie con Lily Rose Depp e The Weeknd che l’ha creata con Sam Levinson (l’ultima puntata doppiata il 10 luglio). Venerdì 7 luglio termina la prima stagione di Le Indagini di Sister Boniface su Sky Investigation, mentre domenica 9 luglio termina Infiltrati alla Casa Bianca – White House Plumebers, miniserie satirica sui protagonisti del Watergate, su Sky Atlanitc. Prosegue per tutto il mese l’appuntamento del martedì con Chicago Med s.8, Chicago Fire s.11 e Chicago PD s.10 e del venerdì con la seconda stagione di And Just Like that….

Now e Sky Luglio 2023 non solo fiction

Sky Uno dedica il giovedì alle produzioni originali e dopo 4 Hotel dal 13 luglio torna Un Sogno in Affitto di Paola Marella, con 5 nuove destinazioni da sogno. Gli ospiti di questa stagione sono Cesare Bocci, Natasha Stefanenko, Stefano Masciarelli, Marisa Passera, Aldo Montano, mentre le location sono Puglia, Capalbio, Verona, Napoli e Valgardena..

Sky Arte

1 – The Capote Tapes , documentario su Truman Capote

, documentario su Truman Capote 6 – Masterpiece – L’arte Svelata

8 – Evviva Giuseppe , docu-film su Giuseppe Bertolucci

, docu-film su Giuseppe Bertolucci 15 – Anton Checov, documentario

documentario 21 – Gli amori di Suzanna Andler

26 – Mick Jagger – Leggenda del Rock

29 – Vincent Van Gogh Un genio incompreso

Documentaries

2 – Ali Boulala – La mia vita sullo Skate

10 – Forensics – Catching the Killer

14 – The Murderer and Me docu-serie sulle persone che erano accanto a famosi serial killer

docu-serie sulle persone che erano accanto a famosi serial killer 16 – King Otto – L’olimpo del Calcio, documentario su Otto Rehhagel che riuscì a portare alla vittoria la Grecia nel 2014

23 – Maurizio Il Sarrismo: Una meravigliosa Anomalia, documentario sull’influenza di Sarri sul Napoli

Nature