Dal 27 giugno al 10 luglio 2022, gli appassionati di tennis saranno impegnati con la visione della 135esima edizione del torneo di Wimbledon, terzo slam della stagione ed evento sull’erba più atteso e prestigioso, che fa parte dell’Estate Azzurra di Sky.

I tifosi di Matteo Berrettini e del tennis italiano sperano in un bis da parte del tennista romano (ovviamente con un finale diverso) che, l’anno scorso, nel giorno in cui la nazionale azzurra di calcio vinse l’Europeo, si scontrò in finale con Novak Djokovic, perdendo, però, per 3 set a 1.

Come l’anno scorso, anche quest’anno Berrettini, testa di serie numero 8, prima di prendere parte a Wimbledon, ha trionfato nel Queen’s Club Championships. La speranza è che questa coincidenza possa essere di buon auspicio.

Oltre a Berrettini, tra le teste di serie, troviamo anche Jannik Sinner, numero 10, e Lorenzo Sonego, numero 28. Gli altri tennisti azzurri impegnati nel torneo saranno Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori.

Occhio, però, anche al tennis femminile dopo l’exploit di Martina Trevisan, testa di serie numero 22, che, quest’anno, ha vinto il suo primo titolo WTA e ha raggiunto la semifinale al Roland Garros. Tra le teste di serie, troviamo anche Camila Giorgi (21) mentre le altre tenniste azzurri presenti nel torneo sono Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti e Elisabetta Cocciaretto.

In fondo, trovate la programmazione di Sky Sport riguardante la 135esima edizione del The Championships.

Su Sky Sport, sono previste oltre 400 ore di programmazione live e la copertura totale degli incontri degli italiani.

Elena Pero e Paolo Bertolucci commenteranno i match del Campo Centrale. La squadra di Sky è formata anche da Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Paolo Aghemo, Paolo Ciarravano, Alessandro Lupi, Dario Massara, Andrea Paventi, Dalila Setti, Fabio Tavelli e Federico Zancan (alle telecronache) e da Laura Golarsa, Raffaella Reggi, Stefano Pescosolido, Laura Garrone, Gianluca Pozzi, Marco Crugnola, Fabio Colangelo e Nicolò Cotto (al commento).

Studio Wimbledon, invece, sarà condotto da Eleonora Cottarelli, con Filippo Volandri, Paolo Lorenzi e Stefano Meloccaro, in collegamento da Londra.

Sky Sport Tennis sarà il canale principale dell’evento, coperto anche da Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. I 6 canali Sky Sport dal 252 al 257, invece, saranno nominati Wimbledon 1 (anche in 4K), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6.

Come seguire Wimbledon 2022 su Sky Sport

Lunedì 27 giugno

dalle 12 alle 22 – Prima giornata – Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena

dalle 12 alle 14 – Prima giornata – Sky Sport Uno

ore 14 – Studio Wimbledon – Sky Sport 24 e Sky Sport Uno

dalle 14.30 alle 22 – Prima giornata – Sky Sport Uno

ore 22 – Studio Wimbledon – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 22.30 – Wimbledon: The Insider – Sky Sport Tennis

Martedì 28 giugno

dalle 12 alle 22 – Seconda giornata – Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena

ore 14 – Studio Wimbledon – Sky Sport 24 Sky Sport 24 e Sky Sport Uno

dalle 14.30 alle 22 – Seconda giornata – Sky Sport Uno

ore 22 – Studio Wimbledon – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 22.30 – Wimbledon: The Insider – Sky Sport Tennis

Mercoledì 29 giugno

dalle 12 alle 22 – Terza giornata – Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena

ore 14 – Studio Wimbledon – Sky Sport 24 e Sky Sport Uno

dalle 14.30 alle 22 – Terza giornata – Sky Sport Uno

ore 22 – Studio Wimbledon – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 22.30 – Wimbledon: The Insider – Sky Sport Tennis

Giovedì 30 giugno

dalle 12 alle 22 – Quarta giornata – Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena

ore 14 – Studio Wimbledon – Sky Sport 24 e Sky Sport Uno

dalle 14.30 alle 22 – Quarta giornata – Sky Sport Uno

ore 22 – Studio Wimbledon – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 22.30 – Wimbledon: The Insider – Sky Sport Tennis

Venerdì 1° luglio

dalle 12 alle 22 – Quinta giornata – Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena

ore 14 – Studio Wimbledon – Sky Sport 24 e Sky Sport Uno

dalle 14.30 alle 22 – Quinta giornata – Sky Sport Uno

ore 22 – Studio Wimbledon – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 22.30 – Wimbledon: The Insider – Sky Sport Tennis

Sabato 2 luglio

dalle 12 alle 22 – Sesta giornata – Sky Sport Tennis

dalle 12 alle 14 – Sesta giornata – Sky Sport Uno

ore 14 – Studio Wimbledon – Sky Sport 24 e Sky Sport Uno

dalle 14.30 alle 16 – Sesta giornata – Sky Sport Uno

dalle 17.15 alle 22 – Sesta giornata – Sky Sport Uno

ore 22 – Studio Wimbledon – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 22.30 – Wimbledon: The Insider – Sky Sport Tennis

Domenica 3 luglio

dalle 12 alle 22 – Settima giornata – Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena

dalle 12 alle 14 – Settima giornata – Sky Sport Uno

ore 14 – Studio Wimbledon – Sky Sport 24 e Sky Sport Uno

dalle 14.30 alle 16 – Settima giornata – Sky Sport Uno

dalle 18 alle 22 – Settima giornata – Sky Sport Uno

ore 22 – Studio Wimbledon – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 22.30 – Wimbledon: The Insider – Sky Sport Tennis

Lunedì 4 luglio

dalle 12 alle 22 – Ottava giornata – Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena

dalle 12 alle 14 – Ottava giornata – Sky Sport Uno

ore 14 – Studio Wimbledon – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

dalle 14.30 alle 22 – Ottava Giornata – Sky Sport Uno

ore 22 – Studio Wimbledon – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 22.30 – Wimbledon: The Insider – Sky Sport Tennis

Martedì 5 luglio

dalle 12 alle 22 – Nona giornata – Sky Sport Tennis (dalle 14 anche su Sky Sport Arena)

dalle 12 alle 14 – Nona giornata – Sky Sport Uno

ore 14 – Studio Wimbledon – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

dalle 14.30 alle 22 – Nona Giornata – Sky Sport Uno

ore 22 – Studio Wimbledon – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 22.30 – Wimbledon: The Insider – Sky Sport Tennis

Mercoledì 6 luglio

dalle 12 alle 22 – Decima giornata – Sky Sport Tennis (dalle 14 anche su Sky Sport Arena)

dalle 12 alle 14 – Nona giornata – Sky Sport Uno

ore 14 – Studio Wimbledon – Sky Sport Tennis

dalle 14 alle 20 – Decima giornata – Sky Sport Uno

ore 22 – Studio Wimbledon – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 22.30 – Wimbledon: The Insider – Sky Sport Tennis

Giovedì 7 luglio

ore 14 – Studio Wimbledon – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 14.30 – Prima semifinale femminile – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 16.30 – Seconda semifinale femminile – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 18.30 – Studio Wimbledon – Sky Sport Uno

ore 18.30 – Finale doppio misto – Sky Sport Tennis (dalle 19 anche Sky Sport Uno)

a seguire – Studio Wimbledon – Sky Sport Uno

ore 21 – Wimbledon: The Insider – Sky Sport Tennis

Venerdì 8 luglio

ore 14 – Studio Wimbledon – Sky Sport Tennis

ore 14.30 – Prima semifinale maschile – Sky Sport Tennis

ore 17.30 – Seconda semifinale maschile – Sky Sport Tennis

a seguire – Studio Wimbledon – Sky Sport Tennis

ore 21 – Wimbledon: The Insider – Sky Sport Tennis

Sabato 9 luglio

ore 14.30 – Studio Wimbledon – Sky Sport Tennis

ore 15 – Finale singolare femminile – Sky Sport Tennis

a seguire – Studio Wimbledon – Sky Sport Tennis

ore 18 – Finale doppio maschile – Sky Sport Tennis

ore 21 – Wimbledon: The Insider – Sky Sport Tennis

Domenica 10 luglio

ore 14.30 – Studio Wimbledon – Sky Sport Tennis

ore 15 – Finale singolare maschile – Sky Sport Tennis

a seguire – Studio Wimbledon – Sky Sport Tennis

a seguire – Finale doppio femminile – Sky Sport Tennis

ore 21 – Wimbledon: The Insider – Sky Sport Tennis