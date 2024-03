I profili social ufficiali di William e Kate pubblicano uno scatto che immortala Kate con i tre figli in occasione della Festa della Mamma, che in UK è caduta ieri, 11 marzo, tre domeniche prima della Pasqua. Una foto attesa, che Kensigton Palace ha attribuito a William, giusto per sottolineare l’animo da ‘famiglia normale’ che la coppia ha da sempre proposto ai sudditi.

In didascalia anche un ringraziamento per i tanti messaggi di auguri arrivati in questi due mesi di convalescenza:

“Grazie per i tanti, gentilissimi, auguri e per il sostegno continuo che ci avete dimostrato nel corso degli ultimi due mesi. Auguro a tutti una buona Festa della Mamma”.

La foto di Kate con i figli dopo l’operazione è manipolata

Lo scatto, però, ha subito colpito per alcuni dettagli: il primo è stata l’assenza degli anelli sulla mano sinistra di Kate. Niente fede, niente anello di fidanzamento che fu di Lady Diana. Una stranezza, davvero incomprensibile, considerato che i reali sono sempre stati molto attenti ai set e alla scena. Basti considerare i messaggi di Natale o gli indirizzi rivolti ai sudditi della Regina Elisabetta II (dall’omaggio alla scomparsa Diana all’invito all’unione e alla resistenza per il Covid).

Fatto sta che la foto non ha resistito al fact-checking delle agenzie fotografiche e di stampa che nella tarda serata di ieri l’hanno ‘ritirata’ e hanno chiesto ai propri clienti di non utilizzarla in quanto “manipolata alla fonte“. Si tratta di PA, Getty Images, AFP, Associated Press (AP) e Reuters.

Kate ammette il ritocco

Dopo un iniziale ‘no comment’ arrivato da Kensington Palace, questa mattina sul profilo ufficiale dei Principi del Galles è comparso un messaggio firmato Catherine con una semplice C., come da prass. Molto meno prammatica, invece, l’assunzione di ‘colpa’ da parte della Principessa, che ammette il ritocco e si scusa per l’ingenuità commessa senza malizia.

“Come molti fotografi amatoriali, ogni tanto faccio quale esperimento di ritocco. Volevo esprimere, però, le mie scuse per la confusione creata dallo scatto di famiglia condiviso ieri. Spero che tutti abbia trascorso una Festa della Mamma molto bella. C.”

Il post non ha certo dissipato le ombre su quanto sta accadendo nella famiglia Reale: il ritorno di Kate sulla scena pubblica è molto atteso e la scarsità di notizie sulle sue condizioni di salute ha alimentato ogni genere di sospetti, ingolosendo i teorici del complotto.

Di certo il caso della foto della Principessa del Galles manipolata crea non poco imbarazzo per i Windsor, la cui immagine sembra appannata dopo la scomparsa di Elisabetta II.

La notizia sulla BBC

Anche la BBC ha mostrato un certo imbarazzo nel dare la notizia prima del ritiro della foto dal circuito ufficiale delle agenzie di stampa, quindi della manipolazione ammessa dalla Principessa Kate.

https://www.bbc.com/news/uk-68534359

Non sarà una prima volta, ma non sembra casuale neanche il fatto che la notizia sia data riferendosi alla principessa come “Kate” e non come “Catherine”, dal momento che il nomignolo ‘Kate’ è di fatto stato bandito dall’uso nel momento in cui è entrata a far parte della famiglia reale. La scelta nel titolo dell’appellativo meno formale può, in realtà, essere letto in due modi: in senso negativo, come un modo per farle prendere le ‘distanze’ dai Windsor; in chiave positiva, per puntare sulla ‘normalità’ della principessa, che ha ‘ammesso’ un errore comune a tante persone che si cimentano con Photoshop.

Diciamo che gli uffici stampa dei reali in queste ore avranno molto da fare per mettere insieme una storia che aiuti la coppia a uscire dall’impasse e che fermi le illazioni di molti. Magari una bella dichiarazione sulle condizioni di salute della principessa e una uscita di famiglia potrebbero aiutare.

Diciamo anche che dalla scomparsa di Elisabetta II, sembra che qualcosa si sia incrinato nella famiglia reale. Il tumore di Re Carlo III e l’impegnativa operazione – ancora avvolta dal mistero – di Kate (già) Middleton hanno reso subito complicato il nuovo corso, con William e la Regina Camilla – la reietta per decenni – a guidare i Windsor in decine di impegni ufficiali, divisi tra famiglia e capezzali. Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni, ma questa foto è stata decisamente un (inatteso) passo falso.