Wild Teens – Contadini in erba, il nuovo teen-reality della tv italiana è pronto al debutto. Dodici adolescenti di età compresa tra i 14 e i 17 anni provano la vita di campagna, senza devices e senza comodità, mettendosi a lavorare in Fattoria.

Wild Teens: quando va in onda

Il programma debutta su Discovery+ per gli abbonati al servizio il 3 novembre e poi approderà su Nove nel 2022.

Wild Teens: conduttori

A guidare i teenagers il fattore Andrea Gherpelli e il suo team di professionisti composto da Adriana Busi e Emidio Dellepiane.

Wild Teens: puntate

Prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, il programma copre sei settimane di permanenza dei concorrenti in una cascina dove dovranno svolgere i compiti base della vita del contadino.

Wild Teens: i concorrenti

Sono in tutto 12 i concorrenti di questa prima edizione: svogliati, schizzinosi, viziati dovranno cavarsela tra letame, animali, fatica fisica e senza cellulari.

Conosciamoli un po’ meglio.

Andrea

14 anni, da Palermo, Andrea è ossessionato dai suoi capelli, che vuole sempre perfetti, altrimenti copre tutto con una bandana. Ama l’arte, le ragazze e divertirsi con gli amici; ama anche esprimersi attraverso il disegno e la moda.

Aurora

Viene da Adria (RO), ha 17 anni ed è una tiktoker con 2 milioni e mezzo di followers.È molto schizzinosa, non le piacciono gli insetti, né gli animali, né

tantomeno il letame: verrebbe da chiedersi cosa ci faccia nella Cascina. Dice che è una sfida con se stessa.

Biagio

Biagio ha 16 anni, viene da Padova e ha la battuta sempre pronta, anche se la sua passione, nonostante la giovane età, siano le banche, la Borsa, le criptovalute, di cui segue costantemente gli andamenti.

Dany

Dany ha 16 anni e viene da Pozzaglio ed Uniti (CR). Anticonformista e iperattivo, non ama ricevere ordini e non ama gli insetti. La Cascina è decisamente il posto giusto per lui…

Eleonora

Viene da Scandicci (FI) e ha 15 anni Eleonora: vivace, spigliata e simpatica, fisico da pallavolista, fare affascinante è stata conquistata dall’idea di vivere un’esperienza diversa e lontana dalla città.

Elisabetta

Elisabetta ha 15 anni, viene da Cittadella (PD) e spicca per la sua personalità. Vivace e irrefrenabile, si considera una ragazza forte, ma anche troppo sincera. Ha paura delle galline svolazzanti e delle coccinelle. E’ nel posto giusto…

Enrico

Ha 15 anni e viene da Firenze: si distingue per la pigrizia, che lo porta a dormire fino a tardi, a passare le giornate giocando con la Playstation e facendo bravate con gli amici.

Gioia

Gioia ha 17 anni, viene da Noceto (PR) e ha il pregio dell’ironia. Ha anche il vizio di dire tutto quello che le passa per la mente, senza pensarci. Odia fare shopping e truccarsi, ma ama molto lo sport.

Guglielmo

Sedicenne di Acqui Terme (AL), Guglielmo è un appassionato di calcio e rientra anche nella fattispecie ‘bello della scuola’. La sua regola è “Mai fidanzarsi d’estate”. Dice di amare le domande esistenziali sulla vita, il cielo e il destino.

Quindicenne di Gioia Tauro (RC), Maddalena è minuta ma è un vulcano: odia chi prova a prevaricarla e ha una gran chiacchiera. A scuola è rappresentante di

classe e si fa conoscere dai professori per la sua vivacità.

Michelangelo

Ha 15 anni, viene da Altamura (BA), dice di voler fare lo chef ma non ha voglia di studiare. Dice anche di non aver paura di spalare letame o di zappare per quattro ore consecutive. Vedremo.

Nicole

Viene da Padova e ha 14 anni. Si definisce alternativa in tutto: se c’è qualcosa che piace ai suoi coetanei a lei piacerà sicuramente l’opposto. Su Youtube fa

tutorial su come trasformarsi in fate e sirene, ma ambisce ad essere una Lamer, ovvero una hacker.

Wild Teens – Contadini in erba: streaming

Il programma debutta in streaming su Discovery+ per gli abbonati pay e sarà poi trasmesso in chiaro su Nove.